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影／42億4781萬！高雄公布打詐儀表板 近3月全市被騙金額驚人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

行政院提出「打詐儀表板」政策，定期以圖表顯示民眾受騙狀況，高雄市警局今天首度公布打詐儀表板內容，近3個月高雄市受騙人遭詐金額，高達42億4781萬元，數字驚人。

據高雄市警局統計，高雄市今年8月受理2443件詐騙案，受騙金額16億1776萬元、9月受理2118件，金額13億3612萬元、10月2145件，金額12億9393萬元。

警方表示，除了受騙金額正逐月減少，今年度警方已成功攔阻民眾臨櫃提匯款免受騙案達1699件，攔阻績效比去年同期1380件增加319件，攔阻金額達12億1986萬餘元，也比去年同期的攔阻金額7億1392萬多元，增加近5億6000萬元，警方今年也破獲詐騙集團共217件1262人，並配合警政署執行打詐專案，累計查扣不法所得，總計達41億8568萬多元。

根據高雄市警方打詐儀表板數字，10月發生數增加最多的前3名，是楠梓、苓雅、林園3區，財損金額增加最多的前3名，分別是三民、苓雅、林園等區，若以10萬人人口數計算，則以鹽埕區121件最多，財損金額以湖內區9199萬元最高。10月發生數減少較多的行政區是前鎮、小港、鳳山區，財損金額減少最多的是橋頭、仁武和鳥松區。

警方分析，高雄市10月前5大詐騙手法，依序為假投資詐騙24.65%、網購詐騙14.17%、解除分期付款（假買家騙賣家）11.83%、假交友（投資詐財）6.34%、色情應召詐財5.4%；財損金額以假投資詐騙仍居冠，占總財損金額6成（67.51%）。

高雄市警察局長林炎田今天主持「打詐儀表板」記者會，表示警方查槍、毒以外，8月30日開始以打詐儀表板，希望讓民眾了解詐騙手法及可能面對的狀況，也讓民眾了解「打詐新四法」自8月2日實施，讓警方查緝詐騙集團有法律支援，達到識詐、阻詐、堵詐和懲詐目標。

林炎田說，打詐儀表板雖不能幫受騙人要回被騙的錢，但希望提早不要被害，就不用去想如何找回被騙的錢。

高雄市警局今天在公布打詐儀表板記者會，局長林林炎田（中）持槌猛敲「詐」字冰雕。記者林保光／攝影
高雄市警局今天在公布打詐儀表板記者會，局長林林炎田（中）持槌猛敲「詐」字冰雕。記者林保光／攝影

打詐 詐騙集團 高雄市

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