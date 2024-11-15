天兔颱風來襲前高雄2艘工作船執意出港 海巡開出首張罰單

輕颱天兔即將影響台灣，高市府昨天下午3點發布颱風管制區警告，位於興達港2艘工作船在1小時後仍執意出港至一港口躲颱風，海巡人員經勸導無效，依災害防救法對2名陳姓船長各開出可罰5萬至25萬首張罰單，後續函送市府裁罰。

海巡署南部分署第一一岸巡隊指出，昨天下午4時許2艘停靠在興達港的工作船欲出港，由於昨天下午3點高雄市府因應天兔颱風，已早一步公告禁制令，限制漁船只准進港不准出港，海巡安檢人員於是登船告知兩艘工作船的陳姓船長不准出港。

海巡人員先開出勸導書，但2名船長聲稱要從興達港駛回一港口躲避颱風，仍執意出港，海巡人員勸導未果，即依災害防救法開立舉發單，依據颱風期間禁、限制令發布時，如違反災害防救法第30規定，可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，海巡人員對2船長開單後，後續函送高雄市政府裁罰。