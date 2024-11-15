天兔颱風來襲前高雄2艘工作船執意出港 海巡開出首張罰單
輕颱天兔即將影響台灣，高市府昨天下午3點發布颱風管制區警告，位於興達港2艘工作船在1小時後仍執意出港至一港口躲颱風，海巡人員經勸導無效，依災害防救法對2名陳姓船長各開出可罰5萬至25萬首張罰單，後續函送市府裁罰。
海巡署南部分署第一一岸巡隊指出，昨天下午4時許2艘停靠在興達港的工作船欲出港，由於昨天下午3點高雄市府因應天兔颱風，已早一步公告禁制令，限制漁船只准進港不准出港，海巡安檢人員於是登船告知兩艘工作船的陳姓船長不准出港。
海巡人員先開出勸導書，但2名船長聲稱要從興達港駛回一港口躲避颱風，仍執意出港，海巡人員勸導未果，即依災害防救法開立舉發單，依據颱風期間禁、限制令發布時，如違反災害防救法第30規定，可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，海巡人員對2船長開單後，後續函送高雄市政府裁罰。
海巡指出，兩艘工作船接獲罰單後出港，已於昨晚7時30分許順利抵達一港口靠泊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言