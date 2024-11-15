驚悚！9隻遊蕩犬闖台南馬場攻擊馬隻1死3傷 百萬名駒也受傷

台南市立馬術場驚傳9隻遊蕩犬闖入攻擊馬隻，造成馬隻1死3傷，連價值7、8百萬的名駒腿都被咬傷，議員在議會質詢驚爆狗啃食馬內的血腥畫面，王姓飼主寄養的迷你馬1死1傷，傷心欲絕，因鄰近黃金海岸親水公園，擔心也會攻擊遊客，市長黃偉哲允諾，人命、馬命都是命，有攻擊性的狗不再回置。

市議員蔡淑惠播放監視器畫面，一隻接一隻的遊蕩犬進入馬場，共有9隻，馬隻被攻擊造成死傷，因鄰近黃金海岸親水公園，如果咬到人或小孩怎麼辦？且一隻比賽馬價值數百萬元，若被咬死，如何保護牠們，動保處不是只保護狗，要保護所有動物。

據指出，事發在上月30日晚上，約有9隻遊蕩犬闖入，攻擊關在馬廄中的迷你馬，還有小馬，也追逐咬傷比賽馬，遭咬死的迷你馬王姓主人表示，寄養在馬場的兩隻迷你馬1死1傷，死的是小名「Mattew」的迷你馬，已飼養5年多，馬是養在馬廄中，遊蕩犬破壞木柵欄，攻擊迷你馬，尤其是生殖器和下半身，幾乎是體無完膚。

「很傷心，哭了好幾天！」王姓飼主說，迷你馬很溫馴，沒想到被遊蕩犬攻擊咬死，之前就有看到遊蕩犬進入尾隨馬隻，但沒想到會攻擊咬死馬隻，甚至啃食馬肉，因狗的撕咬傷很深，受傷的另一隻迷你馬還無法站立，靠打抗生素治療；另比賽馬價值7、8百萬元，腿被咬傷不知何時才能復原。

台南市農業局代理局長陳仲杰表示，已加強馬場與親水公園周遭遊蕩犬管制工作，並持續配合馬場加強該區域問題犬捕捉，同時勸導愛心人士停止在親水公園餵養犬隻行為，以減少類似事件再發生。

動保處指出，10月30日南區親水公園旁的馬場遭7至9隻遊蕩犬闖入，造成馬場內2隻迷你馬1死1傷情事，經查該犬群多為剪耳犬，且由愛心人士於親水公園內餵養，雖餵養區位於親水公園，並非馬場承租範圍，但兩處相通。鑒於該區遊蕩犬已對人民財產造成重大損害，安排多組人力攜帶麻醉槍進行圍捕，加強犬隻捕捉與移置作業，捕捉後不回置。