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影／遭機車「剪線超車」 轎車駕駛PO網討公道 台南警卻這麼說

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

昨有人開車行經台南中西區開山路左轉府前路，遇上同為左轉機車騎士剪線超車，按騎士喇叭，騎士還回頭怒比手勢，氣到把行車記錄器畫面PO上網。台南市警二分局認汽機車駕駛人行至交岔路口未達中心處即搶先左轉，已違反道路管理處罰條例可處600元以上1800元以下罰款

民眾在Threads發文，「稱左轉從左側剪線超車，被按喇叭，還敢囂張比那殺小手勢？真的是沒被教訓過欸。還好當下車太多，我被擋住，救了你一命，不然你真的會死欸」。他說，在台南開車會有路怒症，真的不是沒原因的。

然而，卻有民眾指出，「兩個都一樣啊，他剪線，阿你切西瓜，路口有方向引導線還能切」；但也有民眾直說，真的很討厭那種被切內線的。

市警二分局博愛派出所所長梁植森說，影片中汽機車駕駛人，行經中西區開山路左轉府前路，行至交岔路口未達中心處即搶先左轉，已違反「道路交通管理處罰條例」第48條3款，可處新台幣600元以上1800元以下罰款。

他提醒駕駛人應遵守交通法規，依照號誌及標線行駛，並應行駛至路口中心處再行轉向，不得占用來車道搶先轉彎，以避免發生事故，以維護用路人交通安全。

警方說，影片中汽機車駕駛人，行至交岔路口未達中心處即搶先左轉，已違反「道路交通管理處罰條例」第48條3款，可處新台幣600元以上1800元以下罰款。圖／讀者提供
警方說，影片中汽機車駕駛人，行至交岔路口未達中心處即搶先左轉，已違反「道路交通管理處罰條例」第48條3款，可處新台幣600元以上1800元以下罰款。圖／讀者提供
昨有民眾開車行經台南中西區開山路左轉府前路，遇上同為左轉機車騎士剪線超車，按騎士喇叭，騎士還回頭怒比手勢，民眾氣到把行車紀錄器畫面PO上網討公道。圖／讀者提供
昨有民眾開車行經台南中西區開山路左轉府前路，遇上同為左轉機車騎士剪線超車，按騎士喇叭，騎士還回頭怒比手勢，民眾氣到把行車紀錄器畫面PO上網討公道。圖／讀者提供

台南 手勢 罰款

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