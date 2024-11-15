防火設備不正常阻逃生 綺麗廣場、北車K區地下街挨罰各12萬元

百貨商場周年慶開跑，北市建管處無預警動態公共安全檢查40家大型百貨賣場，10月21日至11月11日期間查有「綺麗廣場」及「台北車站K區地下街」違反規定，防火門及防火鐵捲門損壞無法正常復歸及作動，2家違規場各被開罰12萬元且要求限期改善，目前已改善完畢。

建管處長虞積學表示，綺麗廣場（琪麗股份有限公司）的防火鐵捲門損壞無法正常作動，台北車站K區地下街則是防火門損壞無法正常復歸，嚴重影響防火及人群逃生避難功效，檢查當下即依法對場所各處罰12萬元，隨後皆已複查改善完畢。

他說，百貨賣場公共安全聯合檢查的目的，著重要求業者落實維護營業場所得公共安全，勿任意堆置雜貨在安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙人員逃生避難而造成公共危險。