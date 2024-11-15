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影／高雄美髮店闆娘不想努力...砸1600萬投資竟遭坑 助警逮車手

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市美髮店老闆娘梁姓女子落入假投資陷阱，以為投資可致富，不用再辛苦賺錢，至銀行臨櫃和面交共計1600萬，發現利息僅數萬元和當初說的高獲利不同，至警所洽詢才知受騙，和警計誘對方出取款240萬，助警逮獲許姓女車手

警方調查，在左營區經營美髮店的40歲梁姓女子，因輕信臉書社群軟體上的假投資廣告可致富，加入Line投資群組後，被對方遊說投資，從今年8月中旬起陸續至銀行臨櫃，以裝潢店家等理由匯款，因詐團提供帳戶未被警示，因此成功匯出數筆數10萬元金額。

梁女原先見戶頭有數萬元利潤，又答應在店前面交，直至11月6日陸續將辛苦經營美髮店賺來的錢總計1600萬的存款匯給詐團，由於利潤微薄和當初說的發財致富不一樣，梁女心想不對勁，6日當天前往燕巢區住處轄區的岡山警分局鳳雄派出所報案。

警方拆穿假投資伎倆，讓梁女懊悔不已，在詐團要求匯240萬元才能取回本金後，和警方合作，11月8日在左營區店前面交款項，讓警方當場逮獲45歲的許姓女車手。

許女供稱，因缺錢加入詐團，兩周拿10萬元，但報酬還沒拿到就被警方逮捕；警詢後被依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方訊後命其限制住居。

高雄市美髮店老闆娘梁姓女子落入假投資陷阱，至銀行臨櫃和面交計1600萬，至警所洽詢才知受騙，11月8日出面假裝和車手面交（如圖，藍衣者），助警逮獲許姓女車手。記者石秀華／翻攝
高雄市美髮店老闆娘梁姓女子落入假投資陷阱，至銀行臨櫃和面交計1600萬，至警所洽詢才知受騙，11月8日出面假裝和車手面交（如圖，藍衣者），助警逮獲許姓女車手。記者石秀華／翻攝
高雄市美髮店老闆娘梁姓女子落入假投資陷阱，至銀行臨櫃和面交計1600萬，至警所洽詢才知受騙，11月8日出面假裝和車手面交（如圖，藍衣者），助警逮獲許姓女車手。記者石秀華／翻攝
高雄市美髮店老闆娘梁姓女子落入假投資陷阱，至銀行臨櫃和面交計1600萬，至警所洽詢才知受騙，11月8日出面假裝和車手面交（如圖，藍衣者），助警逮獲許姓女車手。記者石秀華／翻攝
高雄市美髮店老闆娘梁姓女子落入假投資陷阱，至銀行臨櫃和面交計1600萬，至警所洽詢才知受騙，11月8日助警逮獲許姓女車手。記者石秀華／翻攝
高雄市美髮店老闆娘梁姓女子落入假投資陷阱，至銀行臨櫃和面交計1600萬，至警所洽詢才知受騙，11月8日助警逮獲許姓女車手。記者石秀華／翻攝

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