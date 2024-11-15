2023年詐騙總額88億創新高！十大常見詐騙手法出爐 這項奪冠

你也被騙過嗎？

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

根據刑事局統計，2023年一整年民眾「被詐騙」金額累積高達88.78億元，創史上新高，而詐騙案件發生數前三名，依序為假投資、假網路拍賣及解除分期付款，其中，假投資已連續三年蟬聯詐欺財產損害金額第一名。內政部提醒，投資必定有風險，在投資前應先做足功課，並循政府認證的官方管道進行投資，任何號稱有「內線交易」、「穩賺不賠」的管道一定就是詐騙。《網路溫度計DailyView》今天根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理近一年來的十大常見詐騙手法，提醒民眾遇到任何單位要求轉帳、客服或銀行通知異常要求操作個資，都應謹慎防範。

No.10 假冒親友借款

假冒親友借款的詐騙手法，通常是詐騙者冒充受害人的親友，透過電話、社交媒體或簡訊聯絡，聲稱自己遇到緊急情況，例如生病、車禍、急需醫療費或旅行被困無法回國等，以騙取金錢。詐騙者會使用受害人親友的個人資訊，使對話看起來更真實，甚至偽裝成親友的語氣和語法，增加信任度。部分詐騙者還會使用改號軟體，使電話顯示為受害人熟悉的號碼。民眾若遇到此類情況，應立即透過其他聯絡方式確認真偽，切勿急於匯款，以免落入詐騙圈套。

1月傳出一名有財經背景的翁姓男子，寄發假餐券、假旅遊補助給有房產的親友，藉以代為兌換拍下或取得對方身份證件後，再製造假本票，聲稱與對方有債務糾紛需調解，隨後教唆同夥假扮是被害人的委託人，同意將房產過戶供抵債。對此，有網友表示，「這麼簡單就可以詐房了喔？」「這沒法律漏洞或機關內神通外鬼嗎？」。

No.9 假冒政府機關或公務員

假冒政府機關或公務員的詐騙手法常見於電話或簡訊，詐騙者通常冒充檢察官、警察或稅務人員，告知受害人涉及刑事案件、帳戶異常或欠稅等問題，威脅可能面臨法律責任，進而要求受害人轉帳或提供個人資料。他們會利用專業術語和偽造文件，增強可信度，甚至假冒官方電話號碼來混淆受害人。面對這類情況，民眾切勿輕信，應立即向官方機構查證，並切斷通話，以免上當。

8月傳出兩名台灣籍男子在日本假扮警察，對一名高齡80多歲老人電話詐騙，謊稱有逮捕令，「如果要洗清嫌疑，需要預存現金，如果不方便拿現金，用金條也可以」，成功騙取對方價值約800萬日圓（約新台幣178萬元）的金條，遭到日本警方逮捕。有網友表示，「詐騙國家名不虛傳」、「拜託重判，回台灣會放出來」。

No.8 解除分期付款

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

分期付款詐騙常利用消費者對金融流程的不了解，假冒銀行、電商客服或金融機構，以帳戶異常、購物付款出錯等理由來引起受害者緊張，並以「協助解除分期」為名義誘導受害者提供個人資料或金融訊息。常見步驟包括要求受害者提供信用卡號碼、OTP驗證碼，或指示轉帳測試帳戶等方式進行解鎖或解除分期，但其實是轉走受害者資金。此外，詐騙者還可能要求安裝假應用程式以遠端操控設備或竊取資料。防範此類詐騙，應避免輕信陌生來電或訊息，並與銀行或平台客服直接核實。

2023年12月一名網友在PTT發文表示，自己收到健身房人為疏失錯誤扣款的電話，在假冒的銀行員指示下操作ATM，被騙走10萬元，引起網友討論，「人為疏失亂扣款，是店家要賠你好嘛」、「聽到電話叫你去按ATM就是詐騙」。

No.7 假租屋

Freepik

Freepik

假租屋詐騙的常見手法包括冒充房東或二房東在網上發布低價、條件好的房源，吸引受害者聯絡。詐騙者通常會要求租客先支付訂金或押金，並提供虛假的租約或房產證明照片。若受害者猶豫，詐騙者會以很多人看房催促匯款，製造緊迫感。當款項到手後，詐騙者隨即失聯，讓租客無法入住或退回款項。租屋者應親自核實房東身份並確認房產證明，避免直接匯款。

2023年12月一對歐洲夫妻來台看到屬意的出租房致電房東，對方表示，這物件相當受歡迎，如果確保可以入住，要在看房前付一個月房租當押金。由於這對夫妻不熟悉台灣租屋規定， 於是就立即匯款，隨後房東不再回覆訊息，他們立即察覺到遇到詐騙。有網友表示，「FB租屋詐騙不是新聞了」、「恭喜體驗台灣名產詐騙」。

No.6 假冒公益募款

ChatGPT

示意圖／ChatGPT

假冒公益募款通常會利用人們的同情心，假借慈善或公益名義詐騙。詐騙者可能偽裝成知名慈善團體，透過社交媒體、電子郵件或街頭募款活動等方式，發佈煽情故事或急需幫助的照片，誘使人們捐款。大家避免受騙的最好方法是核實該組織的合法性，或透過可信渠道直接捐款給知名慈善機構。

三重厚德派出所員警黃瑋震7月因公殉職，其妻施女在社群平台貼出個人郵局帳戶募款，引起許多人質疑是否詐騙，更有網友直批消費死者。後來施女出面澄清，並表示後續捐款事宜將委由「三重分局」全權處理，對此，有網友表示，「因公務意外死亡為何要民眾捐款？」「因公殉職，撫卹金很高，應該把錢捐給真正弱勢族群」。

No.5 假抽獎

假抽獎詐騙通常透過簡訊、社交媒體或電子郵件通知受害者「中獎」，以高額現金、名牌商品或免費旅遊，來引誘受害者點擊連結。這些連結會導向釣魚網站，要求輸入個人資料、銀行帳號甚至信用卡信息，藉此獲取受害者個資或詐取款項。有些假抽獎甚至會要求受害者支付「手續費」或「運費」，並在支付後再也聯繫不到人。

另一種抽獎活動詐騙是騙取受害者認為每人中獎機率相同，投入金錢或時間完成任務後，才發現有些人重複中獎。10月財政部網路活動吸引9萬多人參加，有網友比對各期中獎名單，發現iPhone、iPad等大獎有4人重複中獎，引發外界質疑抽獎活動舞弊，有網友表示，「統一發票是不是該查一下了」、「這一定是沒分好，才會有人密吿，不然不會有人主動去查的」。

No.4 假徵才

假徵才常用手法有高薪誘惑，以高薪、低門檻等條件吸引求職者，特別是強調無需經驗，讓人容易放下戒心，還有要求求職者先支付保證金、手續費或購買工作設備等名義費用，收款後即失聯。詐騙者可能以背景調查或身份驗證為由，要求求職者提供個人信息，如身份證、銀行帳號，並用於詐騙或販賣個資。

大家可以透過核實公司資訊，查詢公司的官方網站、聯絡方式、評價等資料，確認是否為合法公司，避免遇上假徵才。前立委鄭運鵬不滿民眾黨發言人徐千晴，在臉書發文嘲諷辦公室徵才廣告，不揭露資訊「猶如詐騙集團讓人卻步」，提告求償，結果2月二審宣判，他逆轉告贏徐千晴。對此，有網友表示，「當政治人物還怕人家罵」；但也有人認為，「（徐千晴）沒有查證就亂發言」。

No.3 假投資

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

假投資詐騙通常以「快速獲利」為誘餌，吸引受害者投入資金，手法包括假裝高報酬、保證回報，或利用假投資平台誤導投資人。詐騙集團往往會展示成功案例或投資獲利證明，讓人誤信投資方案安全可靠。此類詐騙常透過社交媒體、交友軟體或熟人介紹接近受害者，並持續用利多消息催促加碼投資。當受害者投入大量資金後，詐騙者可能以手續費或解鎖費等名義要求額外匯款，最後直接切斷聯絡。投資者應保持警覺，避免在未經查證的平台上投資，特別是對於聲稱高回報、低風險的項目更需謹慎，以防上當受騙。

9月YouTuber Joeman發布一部臥底詐騙群組180天的紀錄片，與新北地檢署合作進行詐騙宣導，有網友表示，「這一定要傳給爸爸媽媽看一下」、「投資聽過最中肯的一句，當他想教你怎麼賺錢，就是他正準備賺你的錢」。

No.2 假網路交友

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

假網路交友詐騙常以虛假身份接近受害者，聊天建立信任，表現出對受害者的關心和理解，讓受害者放下戒心。接著，詐騙者會編造緊急狀況，如家人生病、急需手術費、投資虧損等，要求受害者匯款相助，並保證會還款或給予高額回報。此外，有些人會假借戀愛為名，說服受害者投資「高收益項目」，實則為騙取資金的虛假平台。受害者往往投入金錢後才發現無法收回，導致財產損失。大家對於太熱情、快速建立親密關係的陌生人應保持警惕，以免受騙。

就連政治人物的肖像也被盜用於交友，前立委高嘉瑜7月臉書發文表示，照片被冒用在各種交友詐騙，對此，有網友表示，「是不是要重視修法把詐欺罪加重到20年，不得假釋，不得特赦」、「港湖女神耶 ，全台灣還有人不認識」？

No.1 釣魚簡訊

釣魚簡訊通常利用受害者的好奇心或緊迫感，發送假冒銀行、電商平台或知名人士的簡訊，內容可能是「帳戶異常、支付失敗或贈品中獎」等，引導受害者點擊附帶的惡意連結。這些連結可能是仿冒網站，一旦點擊進入並輸入帳號、密碼或個人資料，這些敏感資訊就會被駭客竊取。此外，部分釣魚簡訊還會要求受害者下載惡意App，導致手機中毒或被監控。提醒您，可疑網址不要點，切勿隨意安裝來路不明的程式，避免手機中毒。

近年來股市交易超熱絡，詐騙集團將歪腦筋動到財經大老謝金河身上，以謝金河的名義在網路四處詐騙，還稱如果報的股票有跌會「永久退出」，離譜的是就算謝金河本人檢舉臉書也沒用，謝金河直呼，「這是什麼荒謬的世界」。有網友表示，「數位部部長呢」、「臉書檢舉就是個笑話」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年11月11日至2024年11月10日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

Z世代追夢財富自由！大學理財社團爆紅 卻暗藏詐騙危機

租屋睜大眼／ 便宜租金爽住豪華美房？ 專家揭暗黑租屋詐騙四大陷阱

Apple Pay 綁卡驗證升級：信用卡新增需通過電話號碼比對

綠電與AI雙引擎！元大永續計畫助公益圓夢 富邦AI防詐守護客戶資產

「房東要健保卡號報稅？」網友驚呼：當心是詐騙 小心你的個資！