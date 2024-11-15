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忘了定檢？基隆「屢催不定檢」62輛機車註銷牌照

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市環保局今年度已針對未按時完成排氣定檢的1362輛機車開出500元罰單，逾期6個月未定檢有17輛處3000元，還有屢催都沒有定檢的62輛機車已註銷牌照，限制車輛行駛上路。

環保局表示，持續加強宣導機車排氣定檢，目前基隆有30家排氣定檢站提供免費的定檢服務，同時也提供「機車定檢e通知服務」平台，讓怕遺忘定檢時間的民眾能夠收到提醒通知，可多利用，呼籲車主按時完成排氣定檢，減少排放汙染。

今年度有1362輛機車未按時定檢被開罰單500元，逾期6個月未定檢有17輛處3000元，屢勸不聽的未定檢62輛機車則註銷牌照，限制車輛行駛上路。

空氣及噪音管制科長吳嘉晉提醒，車主只要按時完成排氣定檢就可以避免受罰，另若機車已不堪使用、無法使用、長期未使用或遺失等狀況，可至監理機關辦理登記或回收報廢，避免車輛遺失或沒再使用仍受罰。

環保局長馬仲豪說，機車車主應主動養成定期保養及定檢的習慣，共同維護基隆市的空氣品質，也不會受罰，屢催都沒有定檢的會註銷牌照，車輛不能上路。

基隆針對屢催都不定檢62輛機車註銷牌照，逾期6個月也都罰3千。記者游明煌／攝影
基隆針對屢催都不定檢62輛機車註銷牌照，逾期6個月也都罰3千。記者游明煌／攝影

基隆 環保局長 車主

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