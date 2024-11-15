8旬老翁開車急赴同學會等紅燈卻「刁車」 豐原警及時救援

高雄一名8旬老翁開車到台中市豐原區急赴同學會想看老同學卻途中「刁車」，豐原警分局員警上前關心，徒手合力將車推到路旁安全處及時救援，提醒老翁看老同學重要，但開車途中發現車輛有異，停車檢查，安全更重要。

台中市豐原警分局合作派出所警員林孟諄、糠文佩前天上午9時許，擔服巡邏勤務行經豐原區中正路與圓環西路口時，發現一輛小貨車綠燈仍停在內側車道，已造成後方車輛回堵情事，立即停車上前關心。

經了解，小貨車駕駛是80歲劉姓老翁，他早上遠從高雄鳳山北上要開車到豐原參加同學會，開車行駛過程中，引擎溫度忽高忽低情形反覆發生，老翁心想約定的餐敘時間將至，他急著想見老同學，讓車再堅持一下，開抵豐原區他老家後再請維修人員處理。

但開車到在路口停等紅燈時熄火拋錨，幸好遇到警方主動上前關心，熱心協助推車至路旁安全處等候道路救援，才化解劉翁「刁車」的窘境。

老翁感謝警方及時協助，員警也藉此機會提醒老翁，日後若遇有類似情況，應於第一時間靠邊找尋安全處停放車輛，排除故障問題後再繼續行駛，以策安全。