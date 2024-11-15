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蚵棚救一命！「黃色敞篷保時捷」嘉義東石落海 27歲男駕駛神智不清救上岸

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣東石鄉型厝村漁港昨晚有輛跑車意外落水，27歲林姓男子開著一輛新車要價三百多萬元的黃色保時捷718敞篷車，不慎衝下漁港，黃色跑車卡在蚵棚上載浮載沉，林男站在車上待援，海巡人員立即以魚雷浮標及浮水繩將他救起，發現男子疑似神智不清送醫治療，後續由警方釐清詳細肇事原因。

海巡署中部分署第四岸巡隊表示，昨晚有一輛跑車衝下東石鄉型厝漁港北方岸際，落海後有人站在車上受困待援，安檢所立即以魚雷浮標及浮水繩將男子救起，並通報警消處理，經消防人員初步檢視，27歲林姓男子疑神智不清，後續由警方進一步調查。

嘉義縣消防局表示，27歲林姓男子昨晚開車到東石鄉型厝村漁港附近，不慎連人帶車衝入港內蚵棚，經搶救上岸後意識清楚、無明顯外傷，給予相關處置，送往長庚醫院救治，提醒駕駛人行車時除遵守道路交通規則外，亦須留意車前路況等，以避免事故發生。

第四岸巡隊呼籲，天兔颱風前夕落水，如民眾前往海域進行各類活動時，應注意當地天候、海象及潮汐，並確實穿著救生衣，若民眾於岸際及港區發現有危難、救生或救難案件，請即撥打「118」免費服務專線請求協助，海巡人員將於第一時間投入能量救援。

嘉義縣東石鄉型厝漁港昨晚有跑車意外落水，林姓男子連人帶車卡在蚵棚上受困。圖／海巡署第四岸巡隊提供
嘉義縣東石鄉型厝漁港昨晚有跑車意外落水，林姓男子連人帶車卡在蚵棚上受困。圖／海巡署第四岸巡隊提供
嘉義縣東石鄉型厝漁港昨晚有跑車意外落水，林姓男子連人帶車卡在蚵棚上受困。圖／海巡署第四岸巡隊提供
嘉義縣東石鄉型厝漁港昨晚有跑車意外落水，林姓男子連人帶車卡在蚵棚上受困。圖／海巡署第四岸巡隊提供
嘉義縣東石鄉型厝漁港昨晚有跑車意外落水，林姓男子連人帶車卡在蚵棚上受困。圖／海巡署第四岸巡隊提供
嘉義縣東石鄉型厝漁港昨晚有跑車意外落水，林姓男子連人帶車卡在蚵棚上受困。圖／海巡署第四岸巡隊提供

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