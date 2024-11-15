影／疑長期噪音起爭執！中和男深夜持剪刀劃傷鄰居
新北市中和區昨深夜發生流血衝突，張姓及賴姓男子疑鄰居為長期噪音干擾起爭執互毆，賴涉持剪刀劃傷張，警方獲報迅到場將傷者送醫，因雙方互提傷害告訴，警方依法送受理。
中和警分局昨晚11時許接獲110通報，中和區大智街巷內發生糾紛案件，轄區秀山派出所員警迅速趕抵現場，只見有人發生言語爭執，恐再發生明顯肢體衝突，立即將雙方拉開釐清緣由。
經警方了解，起因為張姓男子（37歲）不滿鄰居賴姓男子（53歲）經常夜間講太大聲，妨害安寧，2人疑因長期噪音干擾起口角爭執，雙方一言不合均出手攻擊，其中賴男涉持剪刀劃傷張男手臂，傷勢輕微，送醫後無生命危險。因雙方互相提出傷害告訴，警方依傷害罪嫌受理並移送新北地檢署偵辦。
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