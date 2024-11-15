影／疑長期噪音起爭執！中和男深夜持剪刀劃傷鄰居

新北市中和區昨深夜發生流血衝突，張姓及賴姓男子疑鄰居為長期噪音干擾起爭執互毆，賴涉持剪刀劃傷張，警方獲報迅到場將傷者送醫，因雙方互提傷害告訴，警方依法送受理。

中和警分局昨晚11時許接獲110通報，中和區大智街巷內發生糾紛案件，轄區秀山派出所員警迅速趕抵現場，只見有人發生言語爭執，恐再發生明顯肢體衝突，立即將雙方拉開釐清緣由。