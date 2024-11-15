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士官剛離營 遭酒駕男撞死
澎湖縣後備旅中士莊男前晚休假離營，未走斑馬線穿越道路遭劉男駕駛小貨車撞倒，經送醫不治，警方查出劉酒測值○點二○毫克，依過失致死、公共危險罪移送，檢方令八萬元交保。
警方調查，卅四歲莊姓男子未婚，為澎湖後備旅一營一連太武北營區的志願役中士；前天晚間六時許，他休假離營準備返家，走出營區未走斑馬線穿越道路，被六十歲劉姓男子駕駛小貨車撞飛倒地，路過民眾聽聞碰撞聲發現車禍報案。
消防隊趕到檢查莊頭部受傷、左手骨折，送醫急救一個多小時不治。劉留在現場，稱看到人時已來不及煞車，警方施以呼氣酒測，查出酒測值○點二○毫克，詢後移送。
檢方昨相驗遺體，莊父表示對酒駕肇事致死相當憤怒，要求務必嚴懲。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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