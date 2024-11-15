捕蜂被螫死 桃市府買保命針

桃園范姓義消到民宅協助摘除位於隱密處虎頭蜂窩，不幸遭螫咬身亡。圓圈處後側為蜂窩位置。圖／警方提供 有義消身分的桃園市農業局捕蜂抓蛇大隊范姓隊員，前天拆除虎頭蜂窩時被螫身亡，法醫昨相驗死因為過敏性休克。議員建議應為隊員添購急救針劑，市府表示，已詢價採購，未來將每年還會定期為隊員檢測過敏。

「好好的人就這樣不見了」，范母泣訴，危險工作應交給專業人員，不該讓義消來做。農業局長陳冠義說，范是捕蜂抓蛇大隊隊員出勤，而非義消；隊員共235人，都有義消身分，都受過相關訓練，協勤超過8小時，體檢無蜂毒過敏體質，入隊須簽切結書，未來將視情況評估是否委託民間執行。

范姓隊員也是桃園市消防局第四大隊龍潭義消分隊副小隊長，相驗發現叮咬位置在2手肘內側，死因為過敏性休克。

范母落淚說，兒子前天出發捕蜂前，她還說要小心，誰知道中午接到不幸的電話，一切太突然了，還以為遇到詐騙集團。范父表示，兒子以前被叮也沒這麼嚴重，可能被叮得免疫力變差。

議員徐玉樹說，捕蜂抓蛇移轉到農業局超過10年，從未檢討政策，隊員被螫休克身亡，應重新檢視，各國都有類似編制，出勤人員應攜帶急救針劑，建議採購。

桃園市長張善政說，被叮時，急救針劑打下去就好，將採購確保人員安全。衛生局表示，初步詢價每劑約3、4千元，除捕蜂抓蛇大隊，消防分隊也需要，將調查數量後統一採購。

農業局表示，當初加入捕蜂抓蛇大隊時曾體檢，都確認無過敏反應，可能被蜂螫後產生變化，未來每年都要定檢，若檢驗有過敏反應，將退出第一線，擔任技術指導或內勤工作。

台中市農業局表示，中市2018年起，捕蜂抓蛇工作委由專業廠商執行，不再由消防隊員協助，廠商都具備專業人員與安全防護措施。