木棧道斷裂奪命 家屬悲慟求國賠

嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道前天腐朽斷裂，造成1死4傷，縣府慰問傷者及死者家屬。圖／嘉義縣政府提供 嘉義縣阿里山鄉福美吊橋景觀平台木棧道前天突斷裂，5名在4.6公尺高棧道拍照的苗栗遊客摔落，造成77歲廖姓婦人傷重不治，4人受傷，檢方昨相驗，將追究有無過失致死刑責，死者家屬悲慟，將請求國家賠償。

苗縣通霄44名退休教師及家眷至阿里山旅遊，前天下午4時多抵福美吊橋，陸續爬上一旁景觀平台，廖姓婦人等5人在木棧道拍照時，疑因木棧道腐朽斷裂，5人摔落水泥地面，消防局出動大批人車將5名傷者送醫，廖姓婦人因頭部重傷不治。

家屬獲報後連夜從苗栗趕到嘉義，嘉義縣副縣長劉培東、苗栗副縣長邱俐俐昨也到醫院慰問傷者及死者家屬，4名傷者都骨折，2人在聖馬爾定醫院治療，2人轉至台中童綜合醫院。嘉義縣府指出，已提供傷者慰問金2萬元、死者10萬元，並安排家屬住宿需求及全力協助後續醫療及喪葬事宜。

檢方昨相驗，廖姓婦人頭部嚴重外傷，胸部外傷併雙側多處肋骨骨折併氣血胸，右側鎖骨骨折、肝挫傷，因木棧道斷裂意外而從高處摔落地面，嚴重創傷死亡，將釐清意外原因，調查木棧道管理維護有無疏失，追究有無過失致死責任。

廖姓婦人家屬悲慟，將請求國賠。阿里山鄉長高瑞芳說，福美吊橋景觀平台由鄉公所維護管理，將進行的改善工程是針對吊橋四個角加固，當初委外評估只針對吊橋橋體，未檢視景觀平台木棧道，發生憾事令人難過。

此意外昨成議會質詢焦點，議員詹琬蓁、莊竣傑、陳柏麟、李國勝質疑，福美吊橋景觀平台是88風災後紅十字會捐建，年久失修，原訂11月9日動工維修，早知結構安全有疑慮，卻遲未動工也未封閉，才釀成意外；縣內有許多吊橋，山區多雨，木頭潮濕，若沒檢修維護，安全堪慮，要求縣府建立檢修機制，全面檢查。

縣長翁章梁說，為防範類似意外發生，將加強觀光設施安全管理與維護，尤其木製設施及景觀平台，已責成文觀局加強檢查。