影／台中男大生剛轉校閃貓摔車亡 校方：發修業證明書圓夢

台中市太平區太堤東路昨晚發生疑似閃避竄出的貓隻，造成1死1傷車禍。死者20歲就讀國立勤益大學的林姓男學生為家中獨子，生前勤奮好學，這學期轉校。校方聲明表示，主動提供「修業證明書」，讓林男圓夢。

林母趕到台中，由檢警陪同驗屍。林母透露，兒子很善良，有長者在市場賣菜會特別捧場。兒子因喜歡資訊科系，原先考取朝陽科大就讀，今年轉學考上國立勤益科大。

勤益科技大學今天發表聲明表示，林男為宜蘭人，本學期剛轉學就讀進修部資管系二年級。事發後校方已聯繫林男的家屬，表達最深切的慰問，並提供急難慰問金協助家屬處理後續事宜，並主動提供「修業證明書」讓學生圓夢。

台中市警局太平分局交通分隊長翁鉞勳說明，林男、19歲李女昨晚8時20分許，分別騎機車，前後沿太堤東路往興隆路一段方向，疑與貓碰撞，致人車倒地，林男頭部重創，經送醫急救，在昨晚10時26分宣告不治，李女四肢擦挫傷，經送醫治療無生命危險，雙方經檢測都沒有酒駕。

從現場跡證顯示，林男連人帶車機車跨越對向車道，衝進路邊工廠空地倒地，李女則自摔倒在路中央，現場發現一具貓屍；李女事後表示，她看到前方機車騎士機車向左傾倒，自己也因煞車不及撞上貓，當場摔車。