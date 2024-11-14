竹縣10個月警阻詐1.2億餘元 假投資詐騙最多

竹縣警察局今天說，與金融機構、超商等緊密聯繫，今年1月至10月攔阻171件詐欺案，攔阻金額新台幣1.2億餘元，查扣不法利得3.2億餘元，假投資類型詐騙案件數與財損最多。

新竹縣警察局今天舉辦防詐記者會，1名遭詐騙受害者小東出席表示，他從事網路電商業，多年前他透過直播找販售商品，被詐騙集團私訊指「有好貨並邀到泰國看貨源」，被騙帶至緬甸機房拘禁長達2個月，後來以80萬元贖金贖回。

警察局長宣介慈接受媒體聯訪表示，統計今年1月至10月，已查獲詐欺集團26件319人、查扣不法利得3億2130萬餘元；同時，成功攔阻詐騙171件、攔阻金額1億2882萬餘元。

竹縣刑大大隊長李奇勳告訴中央社記者說，竹縣因產業特性，被害人多為工程師、服務業、退休人員或專業技術有關人員，年收入普遍較高，偏好新興投資管道，從分析數據顯現，主要詐欺手法以「假投資」佔比多，再者為「假網拍」、「解除分期付款」等方式。

李奇勳表示，已結合軍方、金融機構、超商及在地宮廟等民間團體，也共建阻詐防護網，以有效減少詐欺被害，並呼籲民眾可瀏覽打詐儀表板案例分享與解析，或加入165反騙宣導line官方帳戶觀看識詐宣導，提升反騙防護力。