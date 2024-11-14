噁！27歲桃園男戴安全帽、穿雨衣闖入高中 拉扯女學生衣服還露鳥

桃園市楊梅區某高中本月9日於校內舉行活動，怎料1名戴著全罩式安全帽及兩截式雨衣的27歲男子，躲在樓梯口，見1名高三女學生經過變拉扯女學生上衣，更露鳥給對方看，學生立即逃脫告知老師，校方得知後立即壓制犯嫌並通報警方到場，警方依強制猥褻罪將男子移送桃園地檢署偵辦。

市議員黃瓊慧於臉書轉發家長於Threads貼文，內文寫下穿著藍色雨衣頭戴全罩式安全帽的色狼闖入校園，那時候幾班的學生們都在教室內換表演服準備畢業彩排，後面監視器發現歹徒一直在樓梯間上上下下來回逗留，這時班上有位女同學剛進校門準備上樓進教室在一樓碰上歹徒，歹徒對這位女同學勒脖拉頭髮扯外套，好在女同學反抗即時脫掉外套得以逃脫。

貼文說，本來想說學校報警有抓到歹徒後面應該會好好宣導，沒想到卻是含糊帶過並警告知道此事的學生閉嘴不准張揚。做為家長很不滿學校的態度，學校應該要讓學生知道真相，而且要讓他們有正確的觀念如何保護自己才是對的不是嗎？

校方今回應，當天警衛判斷該男穿著無異且像家長，才讓他進去停車，怎料多在1樓樓梯旁，待高三女學生經過後，拉扯女學生衣袖並露鳥，學生機靈脫困向老師及學務處通報，校方得知立即派老師前往壓制，並報警讓警方帶回。

校方說，第一時間校方對女學生安心輔導，目前學生狀況已恢復，各班級及朝會也都跟學生做安全宣導，並於彈性課程及體育課讓學生學習簡單防身術，保障自身安全。