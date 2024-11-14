書包行動電源突自燃 屏中疏散百名學生啟動電子產品宣導
屏東高中成功樓一樓二年級教室今下午2點多突冒出濃煙，學生發現後趕緊通報教官室，總務處人員到場先用滅火器滅火，現場警鈴大響，校方隨即疏散同一棟大樓近兩三百名師生到操場。校方表示，全體師生平安，後續啟動電子用品教育安全宣導。
屏東縣消防局今天下午2點13分接獲校方報案，屏東高中內教室火警，派遣屏東與屏二分隊共6車13人到場，現場無人傷亡，立即出水線，火勢下午2點24分撲滅，後續交由火調人員處理。
屏東高中表示，發生火災的教室剛好學生在上電腦課，隔壁教室在戶外上體育課，隔壁教室同學發現教室突冒濃濃黑煙，趕緊通報。
屏東高中指出，校安中心立即疏散成功大樓全體師生約2、300名學生先到操場，後續火勢撲滅後，確認安全後，疏散的學生們返回原教室。起火的教室校方啟動備用教室，讓學生安心上課。
屏東高中指出，經初步調查，肇因於行動電源自燃，此次突發事件，全體師生平安，學校後續啟動電子用品教育宣導和安心輔導，學生書包遭燒毀，校方也啟動後續協助。
網路上有學生發文Po網事發當下疏散情況，有學生發文說，樓下火災，整棟在操場避難，老師來上歷史課。還有學生發文說，試問在網球場上物理課的機率有大？
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