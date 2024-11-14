相信海外高薪工作...緬甸「豬仔」死裡逃生 親述有人被活活打死

一名從事電商生意的D先生今天在新竹縣警察局陪同下，出席反詐騙宣導記者會，親口述說自己被騙往泰緬邊境當「豬仔」，差點死在當地又死裡逃生的過程，還親眼目睹有其他被騙的受害人被活活打死，希望用自身血淚故事，求大家注意海外工作訊息不要輕易上當。

D先生提到，他是因被海外高薪工作招募，因此才會被詐騙集團的假求職吸引，從而被誘騙前往泰國，但沒想到一到當地，就被詐騙集團成員用車載到緬甸機房拘禁，期間長達2個月，不僅每天活在恐懼中，還會被虐待，最後被迫交大筆贖金才脫身。

D先生不敢透露太多受困當地的細節，因為他曾在詐騙集團囚禁被害人的園區中，親眼見到有被騙的「豬仔」被凌虐到遍體鱗傷，還有人被活活打死，因為還有同伴受困當地，所以無法透露太多，就怕自己身分被認出，只希望社會大眾關注假求職真詐騙當豬仔的事情，不透輕易上當海外高薪工作。

新竹縣警察局今下午召開反詐騙宣導記者會，除找來緬甸詐騙受害人親自現身說法，還有心靈歌手「寶鬘覺華」分享自身經驗，同樣被詐騙集團盜用臉書照片與身分，對外誘騙粉絲投資，差點害粉絲被詐騙辛苦積蓄。

據統計，10月份全國受理詐欺案就達到驚人的1萬8094件，財損金額高達120億6844萬元。

新竹縣刑大大隊長李奇勳表示，新竹縣10月詐欺案件受理數有215件，詐欺手法仍以假投資最多、占35%，其次為假網拍占16%，再次之為解除分期付款占11%，約佔整體62%，總財損達3億7455萬元，居非六都之冠。

被害人年齡最多為31到40歲占24%，其次為41到50歲占21%，再次之為51到60歲占20%，被害人職業以服務業最多占22%，其次為工業占19%，再次之為其他行業，包含退休、支領保險、年金生活者或家管，占17%。

李奇勳指出，新竹縣因轄區特性，被害人多為工程師、服務業、退休人員或專業技術有關人員，年收入普遍較高，偏好新興投資管道，另因新竹近年房地價值大幅上漲，造就擁有不動產的縣民資產高漲，受騙後遭詐金額動輒上千萬，警方已針對這類族群，研擬適當反詐資訊，派員實施宣導，加強防詐意識。