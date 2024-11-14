相信海外高薪工作...緬甸「豬仔」死裡逃生 親述有人被活活打死
一名從事電商生意的D先生今天在新竹縣警察局陪同下，出席反詐騙宣導記者會，親口述說自己被騙往泰緬邊境當「豬仔」，差點死在當地又死裡逃生的過程，還親眼目睹有其他被騙的受害人被活活打死，希望用自身血淚故事，求大家注意海外工作訊息不要輕易上當。
D先生提到，他是因被海外高薪工作招募，因此才會被詐騙集團的假求職吸引，從而被誘騙前往泰國，但沒想到一到當地，就被詐騙集團成員用車載到緬甸機房拘禁，期間長達2個月，不僅每天活在恐懼中，還會被虐待，最後被迫交大筆贖金才脫身。
D先生不敢透露太多受困當地的細節，因為他曾在詐騙集團囚禁被害人的園區中，親眼見到有被騙的「豬仔」被凌虐到遍體鱗傷，還有人被活活打死，因為還有同伴受困當地，所以無法透露太多，就怕自己身分被認出，只希望社會大眾關注假求職真詐騙當豬仔的事情，不透輕易上當海外高薪工作。
新竹縣警察局今下午召開反詐騙宣導記者會，除找來緬甸詐騙受害人親自現身說法，還有心靈歌手「寶鬘覺華」分享自身經驗，同樣被詐騙集團盜用臉書照片與身分，對外誘騙粉絲投資，差點害粉絲被詐騙辛苦積蓄。
據統計，10月份全國受理詐欺案就達到驚人的1萬8094件，財損金額高達120億6844萬元。
新竹縣刑大大隊長李奇勳表示，新竹縣10月詐欺案件受理數有215件，詐欺手法仍以假投資最多、占35%，其次為假網拍占16%，再次之為解除分期付款占11%，約佔整體62%，總財損達3億7455萬元，居非六都之冠。
被害人年齡最多為31到40歲占24%，其次為41到50歲占21%，再次之為51到60歲占20%，被害人職業以服務業最多占22%，其次為工業占19%，再次之為其他行業，包含退休、支領保險、年金生活者或家管，占17%。
李奇勳指出，新竹縣因轄區特性，被害人多為工程師、服務業、退休人員或專業技術有關人員，年收入普遍較高，偏好新興投資管道，另因新竹近年房地價值大幅上漲，造就擁有不動產的縣民資產高漲，受騙後遭詐金額動輒上千萬，警方已針對這類族群，研擬適當反詐資訊，派員實施宣導，加強防詐意識。
新竹縣警察局長宣介慈表示，新竹縣警察貫徹執行行政院所訂頒的新世代打擊詐欺策略行動綱領及內政部警政署所推動之各項打詐專案計畫，今年已查獲詐欺集團26件319人、查扣不法利得3億2130萬餘元，且成功攔阻詐騙171件、攔阻金額達1億2882萬餘元，警方將持續精進查緝技巧，並攜手金融機構戮力攔阻民眾遭詐款項。
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