77歲男騎機車上國道 竟還逆向騎內側路肩

77歲徐姓男子今天上午騎機車誤闖國道3號田寮交流道，順向往北騎到台南關廟路段，再轉向逆向行駛於內側路肩，騎到田寮交流道被員警攔停，驚嚇不少用路人，幸未釀成事故。

國道公路警察局第八公路警察大隊善化分隊小隊長蔡鴻德接受媒體聯訪表示，10時54分左右接獲通報，指稱在國道3號北向361公里處有機車誤闖國道逆向行駛，立即派遣巡邏車前往攔查，於11時30分左右，與國道五隊人員於田寮交流道入口處攔停一輛機車，依法製單舉發。

蔡鴻德表示，初步調查發現機車駕駛為77歲徐姓男子，自稱因看錯指示標誌誤上國道，由國道3號田寮交流道（里程指標369公里）順向往北行駛於外側路肩，曾進入關廟服務區，再持續往北騎到361公里處，發現行駛方向錯誤，隨即轉向由北往南，逆向行駛於內側路肩，至田寮交流道被警方攔停。

蔡鴻德指出，此案由善化分隊依據道路交通管理處罰條例第33條第4項機車違規行駛國道高速公路、快速公路，處駕駛人新台幣3000元以上6000元以下罰鍰。

他說，民眾騎乘機車應注意高速公路匝道相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，誤闖時應立即將車輛停靠路肩勿再行駛，並撥打110或1968通報相關單位前往協助。