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文化部驚傳炸彈威脅...電影「國有器官」遭盯上 警追緝中

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區的行政院第二辦公室文化部政風處，日前收到信件要求在10月26日前取消全國「國有器官」電影放映並在網站發表聲明，否則將會引爆炸彈。新莊警獲報立即遂層檢視文化部辦公室，並未發現可疑物品。目前已針對信件來源追緝嫌犯中。

據了解，文化部政風室日前接獲電子郵件，內容指稱已放置炸彈，要求文化部立刻取消全國所有「國有器官」電影的放映，若未在10月26日15時取消一切的放映，並在網站首頁以及公共媒體發表聲明，將會引爆炸彈。

文化部立即向轄區新莊分局報案，新莊警方獲報後立即派員前往文化部，會同文化部員工遂層檢視樓層辦公室處所，所幸並未發現遭放置可疑物品。新莊分局偵查隊科偵小隊也針對信件來源進行分析追蹤，並報請刑大科偵隊協助追查。經調閱該留言IP發現是來自境外，研判嫌犯使用VPN跳板以規避查緝，目前警方正全力追查中，將朝恐嚇公眾罪方向偵辦。

新莊警方表示，經檢視該辦公室各樓層出入均須使用員工識別證刷卡，警方已與文化部建立聯繫管道並設置巡邏箱，並保持高度警戒持續加強周邊巡邏。

位於新北市新莊的行政院聯合辦公大樓。圖／聯合報資料畫面
位於新北市新莊的行政院聯合辦公大樓。圖／聯合報資料畫面

文化部 炸彈 辦公室

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