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新看護上工55天孩子滿身新舊傷 父母看監視器心痛提告

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園平鎮鍾姓夫妻為極重度智障兒僱請外籍看護，去年8月印尼籍R女來台任職，20天後發現孩子身上有傷，之後擦挫傷、瘀青新舊傷痕不斷，回看監視器驚見看護每天至少讓孩子跌2次，告誡後仍有新傷氣得提告，桃園地檢署依傷害罪將看護起訴。

犯罪事實指出，26歲印尼籍R女，以「家庭看護工」職務內容申請來台，去年7月24日順利入境，依規定隔離7日，於8月1日起由仲介帶至桃園平鎮鍾家工作，受雇全日照護鍾姓老闆夫妻罹有極重度智能障礙、上半身無力、行動須他人攙扶的孩子，直到9月24日止。

女看護於照護孩子生活起居期間漸失耐性，在鍾家住處內及鍾家使用車輛附近，協助孩子行走、站立、上下床舖及車輛、盥洗、坐在椅子上餵食等照護工作時，未讓孩子雙手平穩固定，導致身體無法倚靠，於攙扶、調整、碰觸孩子身體的看護過程中，也未注意施力的力道、位置不當，釀孩子重心不穩，每天行走至少跌倒1次，每天盥洗至少1次會從椅子上跌落。

女看護甚至在家中拖行孩子，造成孩子四肢及後背受有多處挫傷、擦傷及皮下血腫等傷害，後因鍾姓夫妻8月間發覺孩子身上開始出現多處新舊傷痕，於是回看裝設在住處2樓的監視器畫面，才知女看護從8月20日上午照護期間，孩子2度跌倒在地，將鍾姓夫妻裝設的監視器鏡頭轉至拍不到孩子的角度。

夫妻倆於去年9月3日察覺孩子身上多處新舊傷勢時，立刻將孩子傷勢拍給仲介，仲介發現事情嚴重而發警告函告誡R女，14天後孩子大腿有新瘀傷，6天後的凌晨發現孩子右眼受傷，於是報警處理。

事發後R女一度逃逸，經追緝後歸案，檢方偵查時，R女對她在照顧鍾家被害孩子期間，常常讓被害人跌倒受傷坦承不諱，同時也坦承在她收到仲介警告函後，被害人持續於9月間跌倒成傷，並以「她因無力氣攙扶被害人，才會讓被害人經常摔跤受傷」辯稱。

檢察官認為，R女除了口頭時常向雇主或仲介要求更換照顧者外，在照顧極重度智能障礙的被害人時，完全未使用任何安全措施來防止他跌倒受傷，足認女看護明知她的照護方式可能會導致被害人受傷，卻未採取任何措施避免，放任被害人跌倒受傷，依傷害罪起訴。

桃園平鎮去年8月有名剛來台工作的26歲印尼籍女看護，工作55天期間，讓鍾姓雇主夫婦極重度智障的孩子全身新舊傷痕不斷，桃園地檢署偵結，依傷害罪起訴。示意圖／本報資料照片
桃園平鎮去年8月有名剛來台工作的26歲印尼籍女看護，工作55天期間，讓鍾姓雇主夫婦極重度智障的孩子全身新舊傷痕不斷，桃園地檢署偵結，依傷害罪起訴。示意圖／本報資料照片

外籍看護 桃園地檢署

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