緊急疏散...屏東高中教室冒濃煙 書包裡的行動電源突自燃
國立屏東高中今下午2點13分驚傳火警，下課時間學生看到成功樓1樓教室突竄黑煙，趕緊通報教官室，校方也到場用滅火器，並同時通報屏東縣消防局，消防人員到場撲滅火勢，現場起火原因疑是書包內行動電源突自燃起火。
屏東高中指出，事發當下該班級正在在電腦教室上課，教室沒有人，隔壁班教室同學上體育課，下課時間約2點多，有同學發現教室竄黑煙，趕緊通報教官室，現場警鈴大響，校方也疏散學生，人員均安，也啟動備用教室。
消防局獲報後出動屏東分隊、屏二分隊到場發現，學生書包內的行動電源突然起火燃燒，書包遭燒毀，這張塑膠課桌椅也遭燒毀，現場沒有人受傷，火勢在下午2點24分火勢撲滅，後續交給火調人員調查。
消防局提醒，行動電源鋰電池燒起來時會含有電解液的熱分解氣體氟化氫，遇水變成氫氟酸，也就是俗稱化骨水，具有強烈的腐蝕性。
消防局提醒，使用行動電源要有經過認證的，若電池外觀有膨脹表示老化以危險，也不要用尖銳物品去刺穿，恐會造成極速反應。另外行動電源若有摔下來遭到撞擊，或是遭碾壓時，裡面恐會產生化學變化就不要再使用。充電時，不要使用延長線充，直接插在插座上面充電，充電時最好人要在旁邊。
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