媽媽學散打要保護自己和4歲女兒 幼女竟莫名被男學員踢肚子

台中一名媽媽在臉書PO文說，她學習散打想保護自己和女兒，不料，4歲女兒昨天竟在課堂上被一名男學員無故踢肚子，她已帶女兒到醫院驗傷提告對方。

大甲警分局今天表示，已受理此案偵辦中；女童的媽媽今天在臉書「我愛大甲2」PO文說，她沒想到社會新聞常看到的狀況會發生在自己身上。

她為了保護自己和小孩才去社區大學學散打，結果她女兒在課程中，被其中一名成年男學員，用他在課堂上學的踢技，踢她4歲女兒肚子，當時她女兒在旁邊玩。

這名母親說，這名男學員踢完後就想落跑，教練、助教跟其他學員阻止他離開，男子一開始否認有踢女童肚子，還嗆聲「有證據嗎？去調監視器呀！」女童母親請行政人員要調監視器時，男子才改口說，自己有可能不小心踢到女童。

女童母親說，男子家人到場溝通後，男子才終於承認是自己心情不好、踢女童肚子出氣，當時男子的態度卻是「我有踢，我道歉，可以了吧」。