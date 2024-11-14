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媽媽學散打要保護自己和4歲女兒 幼女竟莫名被男學員踢肚子

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名媽媽在臉書PO文說，她學習散打想保護自己和女兒，不料，4歲女兒昨天竟在課堂上被一名男學員無故踢肚子，她已帶女兒到醫院驗傷提告對方。

大甲警分局今天表示，已受理此案偵辦中；女童的媽媽今天在臉書「我愛大甲2」PO文說，她沒想到社會新聞常看到的狀況會發生在自己身上。

她為了保護自己和小孩才去社區大學學散打，結果她女兒在課程中，被其中一名成年男學員，用他在課堂上學的踢技，踢她4歲女兒肚子，當時她女兒在旁邊玩。

這名母親說，這名男學員踢完後就想落跑，教練、助教跟其他學員阻止他離開，男子一開始否認有踢女童肚子，還嗆聲「有證據嗎？去調監視器呀！」女童母親請行政人員要調監視器時，男子才改口說，自己有可能不小心踢到女童。

女童母親說，男子家人到場溝通後，男子才終於承認是自己心情不好、踢女童肚子出氣，當時男子的態度卻是「我有踢，我道歉，可以了吧」。

女童母親表示，她和家人拒絕和解也不接受道歉，直接報警提告，昨晚從警局做完筆錄已經晚上11點半，她很感謝當時其他學員、教練、助教、跟行政人員幫忙阻止男子離開，還保護她女兒、安撫她收到驚嚇的情緒。

台中一名媽媽在臉書PO文說，她學習散打想保護自己和女兒，不料，女兒竟在課堂上被一名男學員無故踢肚子，她已帶女兒到醫院驗傷提告對方。圖／取自臉書我愛大甲2
台中一名媽媽在臉書PO文說，她學習散打想保護自己和女兒，不料，女兒竟在課堂上被一名男學員無故踢肚子，她已帶女兒到醫院驗傷提告對方。圖／取自臉書我愛大甲2

母親 肚子

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