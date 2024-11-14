海山警反詐融入企業教育訓練 板警阻詐近2億逮45車手

新北市板橋、海山分局強化全民識詐能力，結合民間共同防詐，今天分赴慈濟園區靜思堂及造紙業龍頭正隆集團進行防詐宣導，透過分析各種詐騙案例傳授破解方法，將反詐觀念推廣至企業內部，加深員工識別詐騙案件手法能力，守護民眾財產安全。

板橋分局表示，今年度至今成功攔阻詐騙共計125件，攔阻金額達近1億9446萬，近兩個月更查獲45名車手。今天警方識詐團隊來到慈濟園區靜思堂，先以反詐影片講述假投資詐欺手法基本架構及反詐小故事，隨後分析假投資詐欺手法特徵並配合問答方式參與者反思，警方也多次提醒長輩們假投資詐騙之特徵及樣態，以避免受騙。

而海山分局則與國內造紙龍頭正隆集團公司合作，在正隆員工教育訓練課程內融入反詐宣導，今天更派員前往該公司總部舉辦講座。

海山警方表示，日前一名退休民眾欲購買實體黃金儲蓄，不料竟遭詐騙集團鎖定，畢生儲蓄3千多萬遭騙，直到車手前往面交時被海山分局巡邏警員逮捕，被害人才恍然大悟得知受騙。透過分析真實案例及詐騙手法，讓員工們有效吸取識詐防詐能力。