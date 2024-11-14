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影／國道天降輪胎砸死小客車駕駛 聯結車司機涉過失致死送辦

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

國道一號中山高201公里彰化段北向車道今天上午8點多一輛聯結車輪胎脫落噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成小客車陳姓駕駛傷重身亡，後方車輛共4部車也發生追撞，警方傍晚已將聯結車高姓駕駛依過失致死罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

國道三隊初步調查，今天上午8時39分高姓男子( 42歲)駕駛的半聯結車行駛在201. 7公里彰化北向車道時，左後方輪胎脫落噴飛到對向南向車道，砸到陳男（52歲）駕駛的小客車，小客車前方車窗都碎裂，小客車與後方車輛共4部車追撞，陳男當場失去生命跡象。

彰化消防局出動第一大隊救援，陳男被夾在車內，消防員以機具撐開車體，才將陳男救出，但他已無生命跡象，送往衛福部彰化醫院搶救，急診室主任黃鎧翊表示，陳男到院無心跳呼吸，氣管破裂、2側氣血胸、頭胸撕裂傷等，傷勢嚴重，經急救無效宣告不治。

據了解，死者陳男是彰化縣埔鹽鄉人，住在台中，今天要回彰化種植蘭花，卻碰上死劫，他的哥哥是衛福部朴子醫院副院長陳大中，陳大中說，父母和家人都在悲傷中，不麻煩大家，謝謝大家關心。

國道三隊表示，此起車禍高男等駕駛酒測值均為零，車禍肇事原因調查中，不過高男駕駛的半聯結車輪胎噴飛肇事，已依過失致死將他移送檢方偵辦，也呼籲駕駛人行車前務必要檢查輪胎等車況，否則依道路交通管理處罰條例31條規定，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，可處1千元以上、6千元以下罰鍰，因而致人受傷者，吊扣駕駛執照一年，致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛傷重身亡，共4部車追撞。圖／警方提供
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛傷重身亡，共4部車追撞。圖／警方提供
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛失去生命跡象，共4部車追撞。圖／翻攝高速公路1968
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛失去生命跡象，共4部車追撞。圖／翻攝高速公路1968
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛傷重身亡，共4部車追撞。圖／彰化消防局提供
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛傷重身亡，共4部車追撞。圖／彰化消防局提供
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛傷重身亡，共4部車追撞。圖／民眾提供
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛傷重身亡，共4部車追撞。圖／民眾提供
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛傷重身亡，共4部車追撞。圖／警方提供
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛傷重身亡，共4部車追撞。圖／警方提供
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛傷重身亡，共4部車追撞。圖／彰化消防局提供
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛傷重身亡，共4部車追撞。圖／彰化消防局提供

國道 車道

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