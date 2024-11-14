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桃園義消捕蜂遭螫致死 母淚崩喊「好好一個家就沒了」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市消防局第四大隊龍潭義消分隊40歲范姓義消副小隊長，昨協助摘民宅蜂窩時，不慎遭虎頭蜂螫致死，法醫今相驗確認死因為過敏性休克，家屬表示，叮咬位置看起來在手肘內側。范男父母及哥哥、姊姊今都到現場，范母難過落淚說，一切太突然了，好好的人就這樣不見，這麼危險的工作就該交給專業人員，不該讓義消來做。

范男遺體相驗，生前熱心助人又擁有好人緣的他，許多房仲工作上的同事及大學同學都到現場。范母激動落淚表示，兒子相當貼心，每天上班都會告訴她，昨說要去捕蜂，還特別跟兒子說要小心，誰知道中午接到電話，一開始以為是詐騙集團在騙人，叫他爸爸來聽，後來確認是真的。

「當我兒子都沒命」范母說，這麼危險就不要叫義消去用，要請真正專業的去，不然害到他小孩子，他的兒子才幾歲，蜂窩那麼大竟然叫志工而非專業人員處理，好好一個家就沒了。

范父表示，好好的人就突然走了，他的長官一直都對他讚譽有加，昨天在家突然接到電話，說兒子被蜂叮到嚴重休克，他以前被叮也沒這麼嚴重，可能愈叮愈嚴重免疫力變差。

范男姊姊說，疑似叮咬位置是在2手肘內側，而弟弟一直都熱心樂觀，也是家中開心果，大學畢業進入房仲工作後，有認識義消，因此投入義消工作，沒想到有這樣憾事。弟弟的人緣很好，昨天大學同學都說想來醫院看弟弟，鄰居也看到新聞一直詢問，他真的很熱心各項事務，大家都覺得太突然。

范男哥哥表示，有去看捕蜂現場，現場為3層樓鐵皮屋，但因只有一個小窗戶，弟弟在3樓，而另位夥伴在1樓協助，真的希望交給專業的人去判斷怎麼處理會比較好。

房仲店長洪先生說，范男是認真善良熱心的朋友，昨天聽到到現在還是沒辦法接受，昨天早上還一起開會，也在網路上分享物件服務客戶，他訪客戶到一半得知消息後，立刻衝到醫院，叫范男一小時都叫不醒，真的很難過，現在就是盡量協助家屬處理後事。

桃園市消防局第四大隊龍潭義消分隊40歲范姓義消副小隊長，昨協助摘民宅蜂窩時，不慎遭虎頭蜂螫致死，今法醫相驗確認死因為過敏性休克。記者翁唯真／攝影
桃園市消防局第四大隊龍潭義消分隊40歲范姓義消副小隊長，昨協助摘民宅蜂窩時，不慎遭虎頭蜂螫致死，今法醫相驗確認死因為過敏性休克。記者翁唯真／攝影
桃園市消防局第四大隊龍潭義消分隊40歲范姓義消副小隊長，昨協助摘民宅蜂窩時，不慎遭虎頭蜂螫致死，今法醫相驗確認死因為過敏性休克，范母淚崩。記者翁唯真／攝影
桃園市消防局第四大隊龍潭義消分隊40歲范姓義消副小隊長，昨協助摘民宅蜂窩時，不慎遭虎頭蜂螫致死，今法醫相驗確認死因為過敏性休克，范母淚崩。記者翁唯真／攝影
桃園市消防局第四大隊龍潭義消分隊40歲范姓義消副小隊長，昨協助摘民宅蜂窩時，不慎遭虎頭蜂螫致死，今法醫相驗確認死因為過敏性休克。記者翁唯真／攝影
桃園市消防局第四大隊龍潭義消分隊40歲范姓義消副小隊長，昨協助摘民宅蜂窩時，不慎遭虎頭蜂螫致死，今法醫相驗確認死因為過敏性休克。記者翁唯真／攝影

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