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影／台南警阻詐近10億元 市警局：壓制車手提領成果「六都第一」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市政府警察局下午在永康分局開記者會，宣告1到10月「阻詐近10億、車手提領降至六都最少」。並公布10月詐欺發生狀況、趨勢及態樣，「攔阻詐騙總件數名列全國第1名」。警方還邀請被害人現身說法，要增強市民自我防詐意識，預防被詐騙。

南警統計10月詐欺受理件數1492件，較上月增加34件。10月財損9億2150萬元，較上月減少1億319萬元，告發詐欺案前3名假投資占22.4%、解除分期付款占13.44%、假網拍占12.58%。財損前3名假投資占64.6%、假冒機構公務員詐財占8.14%、假交友投資詐財占6.8%。

被害人年齡層比例最高24歲至49歲占63%，其次23歲以下占18%、50歲至64歲占14%、65歲以上占5%。被害人職業則以服務工作人員占32%最多、無業12%、基層技術工及勞力工9%，學生族群8%。

受理數永康區263件最多、安南區174件、東區134件；財損數最高前3名北區、永康區及安南區。

市警局公布打詐成效，攔阻詐騙總件數「全國第1」。防制查緝熱點車手從7月2372高發次數逐月下降，10月已大降至482次六都最少。1到10月查獲詐欺集團121件、1116人，查扣不法所得房屋1間、土地1筆、車輛6輛、現金5544萬多元，查緝車手1251人，攔阻詐騙2343件、金額9億5792萬元。

警方還邀請李姓被害人現身說法，她說，當初看到line群組投資論壇，裡面有教導美金投資黃金獲利方法，相信群組「老師」保證獲利、穩賺不賠說法，陸續面交5次現金給車手，最後無法提領獲利才驚覺被騙。她呼籲只要在臉書或是LINE看到投資廣告，千萬不要點閱，一點閱進去，即被歹徒以一連串話術欺騙，要你進場投資，當你想獲利出金，歹徒又會以需繳服務費、保證金為理由，再次騙你匯款。

局長林國清表示，刑事警察大隊及各分局將加強懲詐、阻詐、堵詐及識詐等各項作為，落實打詐新四法，強化打詐力道，公私協力與轄內民間公司、社團、宗教團體、社區組織合作，推動各項識詐，減少民眾受害。呼籲任何疑問可到鄰近派出所詢問，或打刑事警察局165反詐騙專線請求協助。

台南警宣告阻詐近10億元、壓制車手提領成果六都第一。記者周宗禎／攝影
台南警宣告阻詐近10億元、壓制車手提領成果六都第一。記者周宗禎／攝影
台南警宣告阻詐近10億元、壓制車手提領成果六都第一。記者周宗禎／攝影
台南警宣告阻詐近10億元、壓制車手提領成果六都第一。記者周宗禎／攝影
警方還邀請被害人現身說法，要增強市民自我防詐意識，預防被詐騙。記者周宗禎／攝影
警方還邀請被害人現身說法，要增強市民自我防詐意識，預防被詐騙。記者周宗禎／攝影
台南警宣告阻詐近10億元、壓制車手提領成果六都第一。記者周宗禎／攝影
台南警宣告阻詐近10億元、壓制車手提領成果六都第一。記者周宗禎／攝影
台南警宣告阻詐近10億元、壓制車手提領成果六都第一。記者周宗禎／攝影
台南警宣告阻詐近10億元、壓制車手提領成果六都第一。記者周宗禎／攝影

詐欺 詐騙 車手

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