影／桃園男酒駕撞警察肇逃 被逮瞎扯不小心、逃跑是在找車位

桃園警分局景福派出所員警昨晚9點多於中正路執行取締酒駕勤務，在停等紅燈時遭後方車輛撞擊，導致員警手腳擦挫傷及扭傷。警方通報攔截圍捕，迅速查獲53歲張姓男駕駛，發現其酒測值為0.55mg/L嚴重超標，他辯稱自己不小心分心，才不慎撞到警察，而逃跑是為了「找停車位」。

警方指出，張男當時撞上值勤員警，員警立即指揮該駕駛停靠路邊配合攔檢，該駕駛卻逕行逃逸，員警立即通報攔截圍捕，男子不斷在市區逃逸，20分鐘後警方查獲該名53歲張姓男駕駛，經酒測發現其酒測值達0.55mg/L，已嚴重超標。

男子向警方辯稱，自己當下一時分心不慎撞到員警，後來開走是因為「想找停車格」把車子停好再來處理，沒有逃逸的意思，但警方認為是張男的推卸之詞，全案依公共危險罪嫌移請偵辦。

桃園分局指出，事發後第一時間慰問執勤受傷的張姓員警，所幸沒有大礙；呼籲民眾冬令進補食用含有酒精之食品或飲料，切勿駕駛汽機車，以免危害他人和自身安全，嚴正聲明酒駕零容忍，將持續加強取締酒後駕車，民眾切勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康