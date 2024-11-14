送她BMW一年多就被分手 情傷男怒控侵占反吃誣告官司

桃園彭姓男子原與陳女論及婚嫁，交往期間，彭曾購買BMW轎車送給她，詎料，未滿3年就被分手，彭不滿女方決絕，指控前女友動用他帳戶的錢、侵占他的BMW，檢察官查明後，還女方清白，彭則因誣告罪遭起訴。

犯罪事實指出，51歲彭姓男子與陳姓女子於2020年間相識相戀，2人談妥以結婚為前提交往，2人熱戀期間，彭斥資購買全新BMW轎車贈陳女，由於陳女的信用狀況不佳，名下不宜有財產，陳女於是將BMW登記在姊姊名下，彭男當時對此也知情。

沒想到，2人於2022年4月間突然分手，由於陳女的決絕，像是過站不停的火車，沒有回頭可能，彭男為了報復，要讓前女友吃官司，因此具狀向桃園地檢署提告，指稱陳女未經他同意或授權，擅自於2021至2022年間動用他銀行帳戶的款項，涉及詐欺取財罪，又控陳姓姊妹擅自占用他的BMW，涉及侵占罪。