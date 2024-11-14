阿里山木棧道斷1死4傷 檢警相驗「這部位」鈍傷為致命傷

嘉義縣阿里山鄉山美村福美吊橋旁景觀平台木棧道昨午疑因腐朽突然斷裂，造成5名遊客跌落4.6公尺地面受傷，其中，77歲廖姓婦人因傷勢嚴重搶救不治。今天檢警相驗死者頭部鈍傷為致命傷。

檢警相驗死亡原因為，空橋斷裂跌落地面，致嚴重頭部外傷，左側硬腦膜下血腫併中線偏移，胸部外傷併雙側多處肋骨骨折併氣血胸，右側鎖骨骨折，肝挫傷，致嚴重創傷死亡，死亡方式為意外。

其他傷者陸婦（63歲）意識清楚，腹部鈍傷，住院治療中。另劉婦（54歲）意識清楚，胸部鈍傷，今早已離院。羅男（84歲）頭部有10公分撕裂傷，意識清楚，於加護病房留觀、李婦（67歲）腳踝骨折，轉台中童綜合醫院。