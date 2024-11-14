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阿里山木棧道斷1死4傷 檢警相驗「這部位」鈍傷為致命傷

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣阿里山鄉山美村福美吊橋旁景觀平台木棧道昨午疑因腐朽突然斷裂，造成5名遊客跌落4.6公尺地面受傷，其中，77歲廖姓婦人因傷勢嚴重搶救不治。今天檢警相驗死者頭部鈍傷為致命傷。

檢警相驗死亡原因為，空橋斷裂跌落地面，致嚴重頭部外傷，左側硬腦膜下血腫併中線偏移，胸部外傷併雙側多處肋骨骨折併氣血胸，右側鎖骨骨折，肝挫傷，致嚴重創傷死亡，死亡方式為意外。

其他傷者陸婦（63歲）意識清楚，腹部鈍傷，住院治療中。另劉婦（54歲）意識清楚，胸部鈍傷，今早已離院。羅男（84歲）頭部有10公分撕裂傷，意識清楚，於加護病房留觀、李婦（67歲）腳踝骨折，轉台中童綜合醫院。

檢警初步調查，5名傷者係苗栗縣通宵退休教師協會旅行團員，隨團到達娜伊谷旅遊，在阿里山鄉山美村山之美餐廳旁福美吊橋樓梯要通往景觀平台空橋，5人於空橋上拍照，空橋倒塌跌落4.6公尺地面，詳細肇事原因持續調查釐清中。

嘉義縣阿里山鄉山美村福美吊橋旁景觀平台的空橋木棧道疑因腐朽斷裂造成5名遊客跌落4.6公尺地面受傷，警方於現場蒐證。圖／翻攝畫面
嘉義縣阿里山鄉山美村福美吊橋旁景觀平台的空橋木棧道疑因腐朽斷裂造成5名遊客跌落4.6公尺地面受傷，警方於現場蒐證。圖／翻攝畫面

意識 死亡 骨折

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