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影／嚇死人！新北貨車過彎疑沒綁牢 10多桶瓦斯桶掉滿地滾

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市王姓男子日前開貨車載送滿車瓦斯桶行經中和區一處大路口，於過彎時疑沒綁牢固，10多桶瓦斯桶瞬間掉滿地到處滾，嚇壞路過人車，員警迅速到場管制交通並依法開單告發。

新北市中和警分局員山派出所及交通分隊在本月11日下午3時獲報在中和區中正路、錦和路口，路面有瓦斯罐脫落造成交通阻礙，交通分隊副分隊長王俊智及員山派出所員警林宗昱等人迅速趕抵現場進行交通管制，避免發生二次意外。

據了解，貨車司機王姓男子當時從中和區興南路2段載送堆滿車後斗的瓦斯空桶欲前往土成區，行經中正路與錦和路口，欲前和城路前往土城區時，疑似沒綁牢加上轉彎離心力，過彎時車上瓦斯罐一個接一個個掉落下來且四處滾，嚇壞路過人車，所幸無人傷亡。

王男見闖禍後，連忙將車停靠路邊，徒手逐一回收掉落的瓦斯空桶，員警到場後立即進行交通制，提醒中正路快車道上車輛減速慢行並改道。警方確認未波及其他駕駛用路人後，依道路交通管理處罰條例第30條開單告發。

中和警分局呼籲，民眾駕駛車輛前務必謹慎檢查並固定，切勿因一時疏忽造成自身及其他用路人受到危害。

新北市王姓男子日前開貨車載送滿車瓦斯桶行經中和區中正路與錦和路口，於過彎時疑沒綁牢固，10多桶瓦斯桶瞬間掉滿地到處滾，嚇壞路過人車。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子日前開貨車載送滿車瓦斯桶行經中和區中正路與錦和路口，於過彎時疑沒綁牢固，10多桶瓦斯桶瞬間掉滿地到處滾，嚇壞路過人車。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子日前開貨車載送滿車瓦斯桶行經中和區中正路與錦和路口，於過彎時疑沒綁牢固，10多桶瓦斯桶瞬間掉滿地到處滾，嚇壞路過人車，員警迅速到場管制交通並依法開單告發。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子日前開貨車載送滿車瓦斯桶行經中和區中正路與錦和路口，於過彎時疑沒綁牢固，10多桶瓦斯桶瞬間掉滿地到處滾，嚇壞路過人車，員警迅速到場管制交通並依法開單告發。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子日前開貨車載送滿車瓦斯桶行經中和區中正路與錦和路口，於過彎時疑沒綁牢固，10多桶瓦斯桶瞬間掉滿地到處滾，嚇壞路過人車。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子日前開貨車載送滿車瓦斯桶行經中和區中正路與錦和路口，於過彎時疑沒綁牢固，10多桶瓦斯桶瞬間掉滿地到處滾，嚇壞路過人車。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子日前開貨車載送滿車瓦斯桶行經中和區中正路與錦和路口，於過彎時疑沒綁牢固，10多桶瓦斯桶瞬間掉滿地到處滾，嚇壞路過人車，員警迅速到場管制交通並依法開單告發。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子日前開貨車載送滿車瓦斯桶行經中和區中正路與錦和路口，於過彎時疑沒綁牢固，10多桶瓦斯桶瞬間掉滿地到處滾，嚇壞路過人車，員警迅速到場管制交通並依法開單告發。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子日前開貨車載送滿車瓦斯桶行經中和區中正路與錦和路口，於過彎時疑沒綁牢固，10多桶瓦斯桶瞬間掉滿地到處滾，王男連忙停車逐一回收。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子日前開貨車載送滿車瓦斯桶行經中和區中正路與錦和路口，於過彎時疑沒綁牢固，10多桶瓦斯桶瞬間掉滿地到處滾，王男連忙停車逐一回收。記者王長鼎／翻攝

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