獨／工作輕鬆又高薪？里民赴泰國工作被轉賣緬甸3次 返台仍心有餘悸

政府賣力打詐，仍有年輕男女聽信工作輕鬆又高薪的話術，前仆後繼前往東南亞，彰化縣一名丁姓男子到了泰國，被轉賣緬甸還賣3次，同詐騙機房台男反抗被殺。二林鎮東和里長洪大順受理陳情搭救，飽受折磨的丁男返台仍心有餘悸。

28歲丁男是獨生子，丁男父母10月25日向東和里長洪大順求助，稱到丁男去泰國工作80多天都失聯，卻忽然接到他用手機傳訊息「緬甸，救我。」全家心急如焚，先後找外交部、立法委員救援都束手無策，只能回家鄉二林找在地里長伯幫忙。

洪大順今表示，他透過朋友輾轉找到緬甸一名將軍，把丁男的護照資料傳過去，對方說丁男被轉賣3次，可以幫忙但買家要求贖人，雙方視訊溝通交付贖金方式及交還丁男等細節，過程公開透明。洪大順和丁男的父母本（11）月7日搭機飛往泰國接丁男，8日返台。

丁男告訴父母及洪大順，求職時聽信詐騙集團說赴泰國工作內容是去泰北帶金條到曼谷，工作輕鬆高薪，丁男抵達泰國上了接應車輛，就被人蛇集團雇用的傭兵持槍押往緬甸，到詐騙集團的機房工作，打電話回台詐騙，若詐騙失敗或未達業績，被上手銬吊打，跟他同一機房的台灣男子已被殺害，他每天過得心驚膽跳。

丁男安平返台後，洪大順又接獲多名家長哭求拯救去東南亞工作失聯的孩子，因他們住外縣市，洪大順自認無法一次次動用人情，即使同情哭得肝腸寸斷的家長也不得不婉拒。