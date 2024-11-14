獨／工作輕鬆又高薪？里民赴泰國工作被轉賣緬甸3次 返台仍心有餘悸
政府賣力打詐，仍有年輕男女聽信工作輕鬆又高薪的話術，前仆後繼前往東南亞，彰化縣一名丁姓男子到了泰國，被轉賣緬甸還賣3次，同詐騙機房台男反抗被殺。二林鎮東和里長洪大順受理陳情搭救，飽受折磨的丁男返台仍心有餘悸。
28歲丁男是獨生子，丁男父母10月25日向東和里長洪大順求助，稱到丁男去泰國工作80多天都失聯，卻忽然接到他用手機傳訊息「緬甸，救我。」全家心急如焚，先後找外交部、立法委員救援都束手無策，只能回家鄉二林找在地里長伯幫忙。
洪大順今表示，他透過朋友輾轉找到緬甸一名將軍，把丁男的護照資料傳過去，對方說丁男被轉賣3次，可以幫忙但買家要求贖人，雙方視訊溝通交付贖金方式及交還丁男等細節，過程公開透明。洪大順和丁男的父母本（11）月7日搭機飛往泰國接丁男，8日返台。
丁男告訴父母及洪大順，求職時聽信詐騙集團說赴泰國工作內容是去泰北帶金條到曼谷，工作輕鬆高薪，丁男抵達泰國上了接應車輛，就被人蛇集團雇用的傭兵持槍押往緬甸，到詐騙集團的機房工作，打電話回台詐騙，若詐騙失敗或未達業績，被上手銬吊打，跟他同一機房的台灣男子已被殺害，他每天過得心驚膽跳。
丁男安平返台後，洪大順又接獲多名家長哭求拯救去東南亞工作失聯的孩子，因他們住外縣市，洪大順自認無法一次次動用人情，即使同情哭得肝腸寸斷的家長也不得不婉拒。
洪大順說，民眾別再相信到外國工作輕鬆高薪的謊言，出國後被轉賣到沒邦交的國家，家人不但救援無門，有些地方台灣女子被賣過去下場很慘，男子被賣過去連奴隸都不如，丁男能回來算很幸運，不是每個人都有這種運氣，請民眾不要再被騙上當。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言