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影／八斗子籍漁船擱淺淡水海域 海巡救回8名船員
海巡署第三巡防區指揮部今天凌晨1時許監看海情時，在雷達上發現淡水沙崙海域有1艘漁船航跡異常，立即派員前往察看，當時漁船擱淺在離岸約300公尺處，船上8名船員全數由救生艇平安接回淡水漁人碼頭。
據了解，這艘基隆八斗子籍CT4級漁船，13日下午從淡水第二漁港（漁人碼頭）出港作業，原訂今天凌晨返港，卻在途中發生事故，還沒來得及報案求救便被海巡署發現。
第三巡防區指揮部雷達發現它停在定點很久不動，剛好又是退到最低潮的時間點，立刻指派北部分署第八岸巡隊救生艇及艦隊分署淡水海巡隊巡防艇趕赴查看。
當時漁船擱淺在距離沙崙海水浴場約300公尺海面，船上1名本國籍、7名印尼籍船員待援，隨即由岸巡隊的救生艇將8人平安接回第二漁港，沒有受傷，不需就醫。目前漁船仍擱淺呈現半沉狀態，部分船上物品散落漂浮。
海巡人員持續監控附近海域並未發現漏油汙染，已由漁業署透過漁業電台廣播提醒附近來往船隻注意航行安全。詳細事故原因尚待調查釐清。
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