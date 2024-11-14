基隆市警局旁破賭場逮19人、賭資逾百萬 赫見被免職警員

基隆市警局附近僅300公尺信一路一處公寓4樓，近來晚間常人聲鼎沸，門口還設監視器，並有專人把風過濾人車。警方蒐證發現是一處天九牌賭場，今天由保安隊霹靂小組破門，逮捕柯姓現場負責人及18名賭客，查扣百萬賭資，還有點鈔機、K他命毒品等。賭客多為不到30歲年輕人，還有2人有幫派背景。

基隆市警局日前接獲線報，信一路位田寮河旁有一處舊公寓，位在4樓的民宅每天晚間都有陌生人出入，且多為年輕人，十分可疑，位在鬧區，夜夜人聲鼎沸，懷疑是賭場。

警方蒐證多時，發現門禁森嚴，且設有監視器，非熟人無法進入，今天凌晨會同督察科、保安隊、刑警大隊及各分局偵查隊持搜索票查緝，保安隊霹靂小組破門進入。

警方當場查獲賭場柯姓負責人員、18名賭客，查扣抽頭金5萬餘元、賭金105萬餘元、賭具、點鈔機、監視器，現場被丟棄三級毒品K他命，但沒有人承認持有，警方已對多名可疑賭客採尿送驗。上午將柯男依賭博罪移送基隆地檢署偵辦，其他賭客依社會秩序維護法裁處。

警方說，賭客多為20至30歲年輕人，甚至有2男有幫派背景，賭資龐大，還要動用點鈔機清點。柯男承租1個月，租約到期後就換地點，沒想到被查獲。赫見一名20多年前因案被免職警員，也在賭客之列。

針對賭場就開在市警局旁，膽大囂張，警方表示，想不到竟有大膽狂徒開設天九牌職業賭場謀取利益，以監視器辨識出入對象、派遣把風人員過濾人車，無視警局存在，行徑囂張至極，將持續針對相關犯罪熱點及不法場所嚴查。

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