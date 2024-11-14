快訊

獨／工作輕鬆又高薪？里民赴泰國工作被轉賣緬甸3次 返台仍心有餘悸

川普當選害的！貝佐斯33歲員工崩潰砍死父親 微笑拍手遭警逮捕

獨／喪屍煙彈改列二級毒品 醫師、刑警分析未來影響

聽新聞
0:00 / 0:00

斥資1億成立消防隊 提升高雄兩大園區千家廠商救災戰力

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市和發和大發兩大產業園區有約千家廠商，為強化園區防災整備及救護能力，高市府爭取經濟部前瞻補助，共花1.1億餘元成立和發消防分隊，配置21名消防人力，10輛救災車及消防機器人、遙控砲塔車，今舉行啟用，廠商欣慰可提升園區救災戰力。

高雄市大寮區和發產業園區有近100家廠商，大發產業園區也有逾600多間廠商，工廠逾千家，加上幅員遼闊，救災不易，高市府爭取前瞻預算興建和發消防分隊，今舉行啟用典禮，消防署長蕭煥章特地南下高雄剪綵，當地市議員共襄盛舉。

高雄市和發產業園區廠商協進會總幹事鄭雅升指出，和發消防分隊的成立對兩園區的企業非常有幫助，可負責和發、大發工業區的救援、救災，分隊的義消是全國第一個由企業自主組成，目前義消有40餘位，義消都受訓過，未來可協助救災。

和發消防分隊新建工程總經費1億1059萬7298元，由經濟部產業園區管理局前瞻計畫補助8163萬2911 元，興建地上2層地下1層，總樓地板面積約2278平方公尺，包含消防隊員宿舍、救災救護備勤室及各式救災救護車輛等救援使用空間。

和發消防分隊共配置21名消防人員、10輛各類救災車輛，包含1輛新式化學消防車，另配備泡沫儲槽、各式化災處理防護衣及搶救器材，可因應工業區化災事故，於火場中即時且穩定的輸出救災量能。

此外，因應產業園區的特殊性，分隊並配置1台全新市價約500萬的第2代消防機器人及1台移動式履帶遙控砲塔車，以利救災需求。

高市和發消防分隊今啟用，配合和發及大發產業園區的救災需求，配置1台全新市價約500萬的第2代消防機器人。記者石秀華／攝影
高市和發消防分隊今啟用，配合和發及大發產業園區的救災需求，配置1台全新市價約500萬的第2代消防機器人。記者石秀華／攝影
高市和發和大發兩大產業園區有約千家廠商，為強化園區防災整備及救護能力，高市府爭取經濟部前瞻補助，共花1.1億餘元成立和發消防分隊，今舉行啟用典禮。記者石秀華／攝影
高市和發和大發兩大產業園區有約千家廠商，為強化園區防災整備及救護能力，高市府爭取經濟部前瞻補助，共花1.1億餘元成立和發消防分隊，今舉行啟用典禮。記者石秀華／攝影
高市和發消防分隊今啟用，配合和發及大發產業園區的救災需求，配置1台全新市價約500萬的第2代消防機器人。記者石秀華／攝影
高市和發消防分隊今啟用，配合和發及大發產業園區的救災需求，配置1台全新市價約500萬的第2代消防機器人。記者石秀華／攝影
高市和發和大發兩大產業園區有約千家廠商，為強化園區防災整備及救護能力，高市府爭取經濟部前瞻補助，共花1.1億餘元成立和發消防分隊，今舉行啟用典禮。記者石秀華／攝影
高市和發和大發兩大產業園區有約千家廠商，為強化園區防災整備及救護能力，高市府爭取經濟部前瞻補助，共花1.1億餘元成立和發消防分隊，今舉行啟用典禮。記者石秀華／攝影

消防隊 高雄市

延伸閱讀

新北耶誕城明開城起跑！消防自衛編組演練 保障民眾安全

潘孟安當總統分身 會同王金平替高雄秀傳紀念醫院剪綵

高雄城市咖啡節11月23日登場 60家業者凹子底飄香

義消出勤抓虎頭蜂被螫身亡 桃市府將採購急救針劑保命

相關新聞

獨／工作輕鬆又高薪？里民赴泰國工作被轉賣緬甸3次 返台仍心有餘悸

政府賣力打詐，仍有年輕男女聽信工作輕鬆又高薪的話術，前仆後繼前往東南亞，彰化縣一名丁姓男子到了泰國，被轉賣緬甸還賣3次，...

影／國1彰化段天降輪胎砸死人 男駕駛頭胸撕裂傷、氣管破裂送醫不治

國道一號南下201公里彰化段今天上午8點多發生4車追撞車禍，一輛北向車道大貨車輪胎脫落噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車...

阿里山木棧道斷1死4傷 檢警相驗「這部位」鈍傷為致命傷

嘉義縣阿里山鄉山美村福美吊橋旁景觀平台木棧道昨午疑因腐朽突然斷裂，造成5名遊客跌落4.6公尺地面受傷，其中，77歲廖姓婦...

20歲正妹遊泰失蹤發訊「我要死了」 同行男閨蜜也失聯

高市21歲王姓女子11月6日與閨密出國，疑遭載往緬甸或寮國，傳訊請家人贖身。出國當天畫面昨曝光，警方追查影像中的長髮閨蜜...

基隆市警局旁破賭場逮19人、賭資逾百萬 赫見被免職警員

基隆市警局附近僅300公尺信一路一處公寓4樓，近來晚間常人聲鼎沸，門口還設監視器，並有專人把風過濾人車。警方蒐證發現是一...

南投民宅起火！8旬老翁逃生跌倒撞破頭 鄰居衝火場救人

南投埔里今發生火警，當地中正3路一處民宅2樓上午突竄出濃煙，屋內老翁發現起火後趕忙逃生，但因行動不便不慎跌倒，鄰居進入火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。