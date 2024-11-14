斥資1億成立消防隊 提升高雄兩大園區千家廠商救災戰力

高市和發和大發兩大產業園區有約千家廠商，為強化園區防災整備及救護能力，高市府爭取經濟部前瞻補助，共花1.1億餘元成立和發消防分隊，配置21名消防人力，10輛救災車及消防機器人、遙控砲塔車，今舉行啟用，廠商欣慰可提升園區救災戰力。

高雄市大寮區和發產業園區有近100家廠商，大發產業園區也有逾600多間廠商，工廠逾千家，加上幅員遼闊，救災不易，高市府爭取前瞻預算興建和發消防分隊，今舉行啟用典禮，消防署長蕭煥章特地南下高雄剪綵，當地市議員共襄盛舉。

高雄市和發產業園區廠商協進會總幹事鄭雅升指出，和發消防分隊的成立對兩園區的企業非常有幫助，可負責和發、大發工業區的救援、救災，分隊的義消是全國第一個由企業自主組成，目前義消有40餘位，義消都受訓過，未來可協助救災。

和發消防分隊新建工程總經費1億1059萬7298元，由經濟部產業園區管理局前瞻計畫補助8163萬2911 元，興建地上2層地下1層，總樓地板面積約2278平方公尺，包含消防隊員宿舍、救災救護備勤室及各式救災救護車輛等救援使用空間。

和發消防分隊共配置21名消防人員、10輛各類救災車輛，包含1輛新式化學消防車，另配備泡沫儲槽、各式化災處理防護衣及搶救器材，可因應工業區化災事故，於火場中即時且穩定的輸出救災量能。