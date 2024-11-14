新北淡水警赴真理大學對談 解析「裸聊詐騙」套路

新北市淡水警方到真理大學舉行反詐騙座談並表示，學生最易受騙手法包括「假網拍」「解除分期付款」及「色情交友」，警方並解析「裸聊詐騙」套路，盼學生不要再上當。

新北市長侯友宜與新北市警察局長廖訓誠先前聯名寄出「一封信」給各領域的企業主，呼籲各行各業積極推動識詐、反詐意識。真理大學代理校長李宜芳因此主動與淡水警分局長彭正中洽談，為學生安排防詐宣導活動。

淡水警分局昨天到真理大學與各系學會及社團幹部近50人共同舉辦反詐騙座談會。警方分享，今年1到10月的詐騙案件仍以假投資詐騙為大宗，而學生族群最易上當的詐騙手法前3名分別是「假網拍」「解除分期付款」及「色情交友」，合計損失新台幣4500萬餘元，呼籲學生須隨時提高警覺。

另外，警方也以實際案例解析「裸聊詐騙」套路並表示，詐騙集團通常利用帥哥、美女照片，透過社交媒體建立親密關係，引誘學生視訊裸聊，並暗中側錄裸露畫面，隨後要求學生支付金錢或購買遊戲點數，否則將影片內容公開或散播至社交平台，造成學生名譽傷害和心理壓力。

警方提醒，一旦遭遇這類情況，應立即停止與對方聯繫並向家人或警察報案，避免情況惡化。