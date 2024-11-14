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南投民宅起火！8旬老翁逃生跌倒撞破頭 鄰居衝火場救人

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里今發生火警，當地中正3路一處民宅2樓上午突竄出濃煙，屋內老翁發現起火後趕忙逃生，但因行動不便不慎跌倒，鄰居進入火場攙扶助逃離，消防人員到場後，將受傷老翁送醫治療，並撲滅火勢，火警原因仍待進一步調查釐清。

南投縣消防局指出，今上午9時37分獲報埔里鎮中正3路有民宅2樓不斷竄出黑煙，很像發生火警，且疑有人員受困，當下立刻調遣埔里、中心碑、魚池、國姓等分隊，警義消13人及計8輛消防車、1輛救護車馳援灌救。

消防員到場發現，民宅2樓正冒出黑色濃煙，疑似受困的老翁正由鄰居攙扶從火場逃出，救護人員趕忙上前接應，經了解及檢傷發現，八旬老翁因不良於行，逃跑時不慎跌倒，造成頭部外傷合併嗆傷、手腳及左胸口有1至2度燒灼傷。

消防人員表示，當下立即給予老翁初步處置，並將其送醫；同時發現起火點位於一樓後方臥室，濃煙由2、3樓竄出，消防人員立即布線搶救，著裝進入屋內2、3樓逐一搜索未發現有其他民眾受困，火勢也迅速控制，於上午10時5分撲滅。

而因老翁本身不良於行，且在逃生時不慎跌倒，撞破頭也被嗆傷、燒傷，險些受困，所幸有熱心鄰居及時伸援，降低傷況。消防局表示，經殘火處理完畢，粗估建築物及財損10萬元，起火原因待鑑識調查，也呼籲救人仍應以自身安全為重。

南投埔里中正3路一處民宅火警，消防人員到場後立即布線搶救撲滅，並搜索屋內未發現有其他民眾受困。圖／南投縣消防局提供
南投埔里中正3路一處民宅火警，消防人員到場後立即布線搶救撲滅，並搜索屋內未發現有其他民眾受困。圖／南投縣消防局提供
南投埔里中正3路一處民宅2樓今上午突竄出濃煙，屋內老翁行動不便跌倒險受困，所幸被救出，火勢隨後也被撲滅。圖／南投縣消防局提供
南投埔里中正3路一處民宅2樓今上午突竄出濃煙，屋內老翁行動不便跌倒險受困，所幸被救出，火勢隨後也被撲滅。圖／南投縣消防局提供
南投埔里中正3路一處民宅2樓今上午突竄出濃煙，屋內老翁行動不便跌倒險受困，所幸被鄰居及時攙扶救出。圖／南投縣消防局提供
南投埔里中正3路一處民宅2樓今上午突竄出濃煙，屋內老翁行動不便跌倒險受困，所幸被鄰居及時攙扶救出。圖／南投縣消防局提供
南投埔里中正3路一處民宅火警，消防人員到場後立即布線搶救撲滅，並搜索屋內未發現有其他民眾受困。圖／南投縣消防局提供
南投埔里中正3路一處民宅火警，消防人員到場後立即布線搶救撲滅，並搜索屋內未發現有其他民眾受困。圖／南投縣消防局提供
南投埔里中正3路一處民宅火警，消防人員到場後立即布線搶救撲滅，初步確認，起火點位於一樓後方臥室。圖／南投縣消防局提供
南投埔里中正3路一處民宅火警，消防人員到場後立即布線搶救撲滅，初步確認，起火點位於一樓後方臥室。圖／南投縣消防局提供

埔里 消防員 火災

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