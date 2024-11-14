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阿里山福美吊橋木棧道斷1死4傷 家屬悲痛：將提國賠

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阿里山福美吊橋木棧道斷1死4傷 家屬悲痛：將提國賠

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義阿里山福美吊橋景觀平台腐朽斷裂，44名遊客昨到阿里山遊玩，其中5名遊客不慎摔落2層樓高地面，釀1死4傷，77歲老婦頭部重創不治，嘉義副縣長劉培東、苗栗副縣長邱俐俐今早慰問傷亡者及家屬，家屬悲痛將提國賠，希望趕快修理破敗不堪橋面。

苗栗縣44名退休教師及家眷至阿里山旅遊，昨天下午一行人走在通往福美吊橋旁景觀平台的騰空木棧道時，木棧道腐朽應聲斷裂，1男4女跌落2層樓高水泥地面，77歲老婦頭部重創不治，還有2人仍在住院，狀況平穩仍需持續觀察，另外2人輕傷已出院。

縣府表示，翁章梁昨天第一時間指示釐清權責和事故原因，秘書長羅木興昨晚召集相關單位啟動意外事件應變機制，衛生局長趙紋華、社會局長張翠瑤和文化觀光局長徐佩鈴先後前往聖馬爾定醫院和嘉義基督教醫院探視傷者，提供慰問金傷者2萬元、死者10萬元。

縣府指出，由於該旅遊團來自苗栗縣，家屬得知家人發生意外事故後，連夜南下趕往醫院，由縣府協助安排家屬住宿需求，福美吊橋景觀平台為阿里山鄉公所維護管理，將全力協助公所後續醫療及喪葬事宜，並加強轄管觀光景點公共設施結構安全巡檢工作。

翁章梁表示，為防範類似事件再次發生，將加強權管觀光設施安全管理與維護工作，尤其是木製設施及景觀平台，責成文觀局加強檢視山區、海區及平原區的木造設施，改善具潛在風險的公共設施，防止類似意外再次發生，將全力給予傷亡者家屬協助。

嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道腐朽斷裂，釀1死4傷意外，副縣長劉培東（右一）今早慰問傷亡者及家屬。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道腐朽斷裂，釀1死4傷意外，副縣長劉培東（右一）今早慰問傷亡者及家屬。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道腐朽斷裂，釀1死4傷意外，縣府慰問傷亡者及家屬。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道腐朽斷裂，釀1死4傷意外，縣府慰問傷亡者及家屬。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道腐朽斷裂，釀1死4傷意外，縣府慰問傷亡者及家屬。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道腐朽斷裂，釀1死4傷意外，縣府慰問傷亡者及家屬。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道腐朽斷裂，釀1死4傷意外，家屬悲痛將提國賠。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道腐朽斷裂，釀1死4傷意外，家屬悲痛將提國賠。圖／嘉義縣政府提供

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