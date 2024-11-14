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屏東縣詐騙財損19億元 學生占近7成、50歲以上財損最多

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣警局提醒縣民關注詐騙議題，縣警局長戴台捷今率領轄內7個分局長、刑警大隊長、7名偵查隊長開記者會，宣示打擊詐騙，喚醒大眾全民防詐意識。屏縣警局統計，今年1到10月，屏縣詐騙財損19億773萬餘元，被騙民眾中以學生最多占67％、財產損失以50歲以上損失最慘重。

縣警局長戴台捷說，警政署「打詐儀表板」統計全國每天平均發生400件詐騙案件，財損金額近4億。屏東縣部分，今年至今發生4992件詐騙案件、總財損19億773萬餘元，攔阻詐騙327件、1億5708萬餘元，最常受詐騙年齡層20到29歲。

屏東縣警局統計今年1到10月發生4992件詐欺案，前六名詐欺類型，以假投資、假網拍、解除分期付款、騙取金融帳戶（卡片）、中獎通知與假銀行借貸詐財，以假投資最多。財損金額最高詐欺案件是76歲男性，詐騙管道為網路詐騙Youtube，假投資、標的為股票， 交付方式為網路轉帳及當面交付，損失金額2857萬餘元。

警方分析，今年1到10月高發詐欺案類，高發生詐欺職業類別中，假網拍詐騙、解除分期付款與中獎通知，這三類型以學生最多共占67%；就財產損失部分，財損最嚴重以50歲以上民眾居多。

警方今請詐騙被害人現身說法，小玉（化名）今年6月臉書滑手機滑到投資股票廣告，被邀請加入投資群組，群組標榜免收費，小玉依投資群組內介紹股票後下單投資並小賺，後來詐騙集團1名成員A跟小玉加私LINE後，每天噓寒問暖取得小玉信任。

詐騙集團成員誘騙小玉使用APP連結操盤投資股票，還有投顧大師鼓吹「當沖」投資，可短期賺大錢，小玉受誘惑加入投資，將自己積蓄與借款前後匯款10多次，總金額達1200萬元，在投資群組獲利2000多萬，結清領回，卻開始用各種理由，要先繳保證金、稅金等方式，小玉仍不相信是詐騙，直到警方逮捕車手，才發現被騙了，損失1700萬元。

被害人呼籲，不要隨意加入投資群組或加私LINE，也不要心存僥倖輕易相信可以短期獲利賺大錢的投資話術，「這些都是詐騙，會血本無歸，不要讓自己的錢變別人在花」。

警方提醒，平時養成「不貪、存疑、查證、不隨意把金融帳戶及提款卡密碼交給別人的」防詐警覺，就不會被騙，遇到狀況請打165反詐騙專線或報警，喚起全民防詐意識，永保財產不受騙。

屏東縣警局提醒縣民關注詐騙議題，縣警局長戴台捷（中）今率領轄內7個分局長、刑警大隊、7名偵查隊長開記者會，宣示打擊詐騙，喚醒大眾全民防詐意識。記者劉星君／攝影
屏東縣警局提醒縣民關注詐騙議題，縣警局長戴台捷（中）今率領轄內7個分局長、刑警大隊、7名偵查隊長開記者會，宣示打擊詐騙，喚醒大眾全民防詐意識。記者劉星君／攝影
屏東縣警局提醒縣民關注詐騙議題，縣警局長戴台捷今率領轄內7個分局長、刑警大隊、7名偵查隊長開記者會，宣示打擊詐騙，喚醒大眾全民防詐意識。記者劉星君／攝影
屏東縣警局提醒縣民關注詐騙議題，縣警局長戴台捷今率領轄內7個分局長、刑警大隊、7名偵查隊長開記者會，宣示打擊詐騙，喚醒大眾全民防詐意識。記者劉星君／攝影

屏東縣 詐騙集團

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