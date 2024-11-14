金門9、10月詐欺財損402萬及1014萬 局長陳錦文揭常見詐騙手法

內政部警政署165打詐儀表板在今年8月31日起每日公布全國詐情數據分析，提供詐騙案例及手法解析，金門地區9月及10月受理詐欺案件分別為32件及40件，財損金額為新台幣402萬餘元及1014萬餘元，均比打詐儀表板開始公布時減少。金門縣警局長陳錦文表示，警局結合軍方、金融機構、超商及在地宮廟等民間團體，共建阻詐防護網，以有效減少詐欺被害，齊心抗詐。

金門縣警察局表示，全國各地詐騙問題嚴重，陳局長指示刑事警察大隊每日針對金門在地的詐騙發生數據及案類進行分析，因應不同的詐騙手法透過多元管道進行識詐宣導，號召各分局長、刑事警察大隊長及各偵查隊長及分駐所長等，共同宣誓，盼讓民眾重視目前詐騙問題的現況並了解各類型詐騙手法及防詐解析，提升自我識詐能力。

陳錦文指出，依統計詐騙手法分析，前三名高發詐欺案件計有假投資含假交友詐騙投資、解除分期付款（假買家騙賣家）及假網拍等三類，其中值得大家關注且謹慎應對的是假（交友）投資，該手法不管件數或財損皆位居各類手法首位；統計自打詐儀表板開始公布之後，金門縣今年9月及10月受理詐欺案件分別為32件及40件，財損金額分別為新臺幣402萬餘元及1014萬餘元，已較8月受理件數45件及財損金額3344萬餘元減少。

另外，針對金門地區學生遭詐騙件數及類別統計，8月至10月各發生6件共18件，前三名詐騙手法為假買家騙賣家4件、假中獎通知3件及假網拍（騙買家）2件，仍以網拍詐欺案類居多。

金門地區民眾經常受到網拍購物的詐騙，詐騙集團有的假冒買家網購，向賣家表示為保護雙方交易，要求賣家另在7-11賣貨便、全家「好賣+」、蝦皮拍賣及旋轉拍賣等網站上架下單，再偽稱下標或轉帳失敗為由，提供假賣場客服或假銀行專員連結，以金流驗證方式藉機來誘騙民眾操作金融帳戶設定，在不知情的狀況下已被詐騙轉帳。

另外，在高財損的假（交友）投資詐騙方面，詐欺集團利用臉書、IG等交友軟體觸及不知情的民眾或在Youtube等投放投資理財廣告讓不知情的民眾觸及，在假交友取得感情信任後，引誘民眾投資或將其拉到LINE投資群組，再誘騙民眾連結操控權屬於詐欺集團的假投資網站或投資app軟體，以高獲利假數據，搭配小額自由提領出金，讓民眾深信再投入大量資金。

陳錦文強調，該局詐欺數據均如實呈現金門詐欺狀況，分析詐騙手法讓鄉親知悉，期盼透過實際案例說明與解析，提升金門鄉親防詐意識，能清楚了解目前詐騙案件手法及現況來提升識詐能力。