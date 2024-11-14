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影／國道彰化段天降輪胎畫面曝光！砸中小客車 一人身亡

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

國道一號中山高201公里南下車道今天上午8點多發生4車追撞車禍，一輛北向車道大貨車輪胎脫落噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，當場造成陳姓駕駛失去生命跡象，送醫後不治，後方車輛共4部車追撞一起，肇事原因國道警察調查中。

國道三隊初步調查，今天上午8時39分高姓男子駕駛的半聯結車行駛在201. 7公里彰化北向車道時，左後方輪胎脫落噴飛到對向南向車道，砸到陳男（52歲）駕駛的黑色小客車，小客車前方車窗都碎裂，小客車與後方車輛共4部車追撞，造成陳男當場失去生命跡象。

彰化消防局出動第一大隊救援，陳男被夾在車內，消防員以機具撐開車體，才將陳男救出，但他已無生命跡象，送往衛福部彰化醫院搶救，急診室主任黃鎧翊表示，陳男到院無心跳呼吸，氣管破裂、2側氣血胸、頭胸撕裂傷等，傷勢嚴重，經急救無效宣告不治。

國道三隊表示，此起車禍高男等駕駛酒測值均為零，車禍肇事原因調查中，呼籲駕駛人行車前務必要檢查輪胎等車況，否則依道路交通管理處罰條例31條規定，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，可處1千元以上、6千元以下罰鍰，因而致人受傷者，吊扣駕駛執照一年，致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛傷重身亡，共4部車追撞。圖／彰化消防局提供
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛傷重身亡，共4部車追撞。圖／彰化消防局提供
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛傷重身亡，共4部車追撞。圖／民眾提供
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛傷重身亡，共4部車追撞。圖／民眾提供
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛傷重身亡，共4部車追撞。圖／民眾提供
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛傷重身亡，共4部車追撞。圖／民眾提供
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛失去生命跡象，共4部車追撞。圖／翻攝高速公路1968
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛失去生命跡象，共4部車追撞。圖／翻攝高速公路1968
國道一號彰化段今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛傷重身亡，共4部車追撞影音曝光。圖／翻攝自車輛交通事故研究所
國道一號彰化段今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛傷重身亡，共4部車追撞影音曝光。圖／翻攝自車輛交通事故研究所
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛傷重身亡，共4部車追撞。圖／民眾提供
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛傷重身亡，共4部車追撞。圖／民眾提供
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛失去生命跡象，共4部車追撞。圖／翻攝高速公路1968
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛失去生命跡象，共4部車追撞。圖／翻攝高速公路1968
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛傷重身亡，共4部車追撞。圖／彰化消防局提供
國道一號中山高201公里今天上午發生一輛北向車道大貨車輪胎噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成駕駛傷重身亡，共4部車追撞。圖／彰化消防局提供

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