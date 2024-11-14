機車碰撞變換車道機車 高雄女騎士再撞聯結車遭輾斃

劉姓女子今天騎機車行經高雄楠梓區時，與前方變換車道機車發生碰撞，造成劉女向左偏移撞上聯結車，劉女遭聯結車輾過致頭部受創，當場死亡，全案將依過失致死罪嫌偵辦。

高雄市警察局楠梓分局交通組長許晉瑋接受媒體聯訪表示，菲律賓籍39歲喬姓女子今天騎機車沿楠梓區學專路由北往南行駛，上午7時5分許行經金田街口前並向右變換車道時，與後方同向直行的67歲劉女搭載黎男機車發生碰撞。

許晉瑋指出，碰撞導致劉女機車失控衝入左側車道，撞擊由51歲李姓男子駕駛的聯結車，劉女因遭聯結車輾過致頭部受創、當場死亡，黎男則受傷送醫治療。李男、喬女經檢測均無酒駕，確切肇事原因由交通警察大隊分析鑑定，全案將依過失致死罪嫌偵辦。

楠梓分局表示，此處事故路口自今年初統計至10月共發生6起交通事故，呼籲民眾駕駛車輛行經路口應減速慢行並遵守號誌，在變換車道或偏離行向時，應打方向燈及善用照後鏡並擺頭查看視線死角有無車輛，切勿曲行造成交通事故。