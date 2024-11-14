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義消出勤抓虎頭蜂被螫身亡 桃市府將採購急救針劑保命

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

有義消身分的桃園市農業局捕蜂捉蛇大隊范姓隊員，昨在平鎮執行虎頭蜂窩拆除作業時被螫，不幸身亡；桃園市議員徐玉樹今建議市府添購急救針劑保命，市府回應已經詢價，將辦理採購，未來也會定期幫隊員做敏感體質檢測。

徐玉樹表示，捕蜂捉蛇業務從消防局移轉到農業局超過10年，但從未檢討過政策好或不好，此次范員抓蜂被螫休克身亡，類似情況過去也曾發生，應該趁此機會好好檢視。事實上，全世界很多國家都有捕蜂抓蛇的編制，有的是政府組織，有的是民間企業，但針對人員安全，常見出勤人員隨身有針劑可以急救，建議市府可以採購。

張善政認同徐玉樹的建議，答詢時指這個針劑不需要艱深的專業知識，身旁的人幫忙打下去就好，未來會採購。至於范員的撫卹及家屬關懷，市府第一時間就已聯絡家屬，也會持續關心。

農業局長陳冠義強調范員是同時具備義消與捕風捉蛇大隊隊員2種身分，昨天是以捕風捉蛇大隊身分出勤，而桃園招募捕風捉蛇大隊235人也並非全市所有義消，外界有聲音質疑為何還讓義消執行捕蜂任務，實為誤傳。

針對救命針劑，市府已著手研究，衛生局初步詢價1劑大概3千元到4千元，價格還要看採購的量，考量捕蜂捉蛇大隊以外，消防隊可能也有需要，採購量還要再統計。

陳冠義說，除了救命針劑，農業局未來也會安排捕風捉蛇隊員每年檢查一次過敏體質。隊員過去加入大隊都有曾做過體檢，沒有嚴重過敏體質並簽切結書才能加入，但隊員的體質可能因為執行任務被蜂螫而產生變化，導致日後蜂螫的過敏反應變嚴重或危及生命，所以未來每年都要定檢。

陳冠義補充，如果隊員體檢發現體質對蜂毒有嚴重過敏反應，將會退出第一線，另做適合安排，例如技術指導顧問或其他內勤工作。

針對捕蜂抓蛇大隊隊員出勤身亡，桃園市政府將採購針劑保命。本報資料照片
針對捕蜂抓蛇大隊隊員出勤身亡，桃園市政府將採購針劑保命。本報資料照片
針對捕蜂抓蛇大隊隊員出勤身亡，桃園市政府將採購針劑保命（示意圖）。本報資料照片
針對捕蜂抓蛇大隊隊員出勤身亡，桃園市政府將採購針劑保命（示意圖）。本報資料照片

捕蜂捉蛇 桃園 虎頭蜂 過敏反應

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