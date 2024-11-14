臨牌車占用人行道遭拖吊 苗栗男要報失竊與警爭論「吃案」

苗栗縣大湖鄉一名徐姓男子，長期以懸掛臨時車牌將多部車輛長期佔用公有停車場車位，甚至有1輛小貨車也長期違規停放在人行道遭檢舉被拖吊移置保管，徐男昨上警局堅持要報失竊，還高分貝以「大湖分局拒絕報案、要吃案」與值班員警爭論，最後憤而離去。

據了解，大湖派出所於日前接獲民眾報案稱違規停車案，警方獲報後到場處理，發現一輛懸掛臨時牌照車輛停放於人行道，後續將違規車輛拖吊，引發徐姓車主不滿與警方理論並把影片上傳至社群網站，引發地方關注。

大湖分局表示，大湖派出所員警本月10日接獲民眾報案稱本轄大湖鄉民族路一帶有違規車輛停放於人行道，員警獲報到場處理逕行舉發，其中一輛自小貨車未懸掛號牌，車身貼著臨時牌照，經查證該臨時牌照已過期，警方依規定通知拖吊移置保管並開罰。

結果徐姓車主以地面尚沒有告知拖吊移置訊息，昨（13日）前往派出所報案車輛失竊，經員警溝通表示車輛並非失竊，因違反道交條例當場移置保管車輛至苗栗拖吊場，不符合失竊車輛要件，徐男認為警方不願受理報案，因而導致口角糾紛。

當地民眾指出，徐男是有名的「刁民」，名下至少有5輛懸掛臨時車牌長期擺放在大湖市區廣二公有停車場，由於該停車場僅有20多車位，鄰近有很多公家機關及醫院，停車需求相當大，但卻被他的車輛長期占用，甚至還有車霸佔人行道，屢次道德勸說無效，民眾也無可奈何。

大湖警分局提醒，違規停車將依據道路交通管理處罰條例處罰600元至1200元。另道交條例規定，轎車未懸掛車牌停放在道路，可處3600元以上、1萬800元以下罰鍰，禁止行駛以外，車輛還要當場移置保管，請民眾切勿以身試法。