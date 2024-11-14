影／國1彰化段天降輪胎砸死人 男駕駛頭胸撕裂傷、氣管破裂送醫不治

國道一號南下201公里彰化段今天上午8點多發生4車追撞車禍，一輛北向車道大貨車輪胎脫落噴飛到對向南向車道，砸到一輛小客車，造成陳姓駕駛當場失去生命跡象，送醫後不治，小客車與後方車輛共4輛車追撞，肇事原因國道警察調查中。

國道三隊初步調查，今天上午8時39分高姓男子駕駛的半聯結車行駛在201. 7公里彰化北向車道時，左後方輪胎脫落噴飛到對向南向車道，砸到陳男（52歲）駕駛的黑色小客車，小客車前方車窗都碎裂，小客車與後方車輛共4輛車追撞，造成陳男當場失去生命跡象。

彰化消防局出動第一大隊救援，陳男被夾在車內，消防員以機具撐開車體，才將陳男救出，但他已無生命跡象，送往衛福部彰化醫院搶救，急診室主任黃鎧翊表示，陳男到院無心跳呼吸，氣管破裂、2側氣血胸、頭胸撕裂傷等，傷勢嚴重，經急救無效宣告不治。

國道三隊表示，此起車禍高男等駕駛酒測值均為零，車禍肇事原因調查中，呼籲駕駛人行車前務必要檢查輪胎等車況，否則依道路交通管理處罰條例31條規定，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，可處1千元以上、6千元以下罰鍰，因而致人受傷者，吊扣駕駛執照一年，致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。