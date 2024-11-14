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玉兔颱風逼近 新北直潭壩驚見男浮屍…下半身未著衣褲

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

玉兔颱風逼近，今天清晨中央氣象署已發布海上颱風警報，新北市直潭壩今早有民眾在排水閘門口發現一具浮屍，據了解，死者為男性，年約55歲，身分不詳，警方目前正清查近期失蹤人口進行身分比對中。

今天上午9時30分新店警方接獲民眾報案，指稱在新店區下石厝路直潭壩排水閘門口，發現一具浮屍，新北市消防局接獲警方轉報，調派直潭消防分隊人船協且助將浮屍撈起放置於岸邊。

據了解，死者為男性，年約55歲，上半身僅穿著紅色短袖上衣，袖子為綠色，下半身未著衣褲，疑似已落水多日，全身已腫脹變黑，臉部外觀難辨。

目前死者身分不詳，警方已清查近期失蹤人口進行比對中，並將報請台北地檢署檢察官相驗，也呼籲近期有類似年齡失蹤男性家屬出面指認。

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台北市自來水事業處直潭壩。圖／引用自水利署北區水資源局官網
台北市自來水事業處直潭壩。圖／引用自水利署北區水資源局官網

新北 浮屍

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