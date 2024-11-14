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錢櫃22歲女員工失足墜樓亡…家屬殯儀館受訪 曝關窗戶「背後原因」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

22歲吳姓女子是錢櫃中華新館員工，昨晚至機房關窗戶，因身高不夠，踩蔬菜搬運籃伸手要去摸外推窗把手，孰料蔬菜搬運籃不堪負荷翻倒，她重心不穩，身體朝外從8樓高度墜落，送醫不治。檢察官今天早上在板橋殯儀館相驗後，遺體發還家屬，家屬對死因無意見。

死者親友一行人神色哀戚，在殯儀館接受媒體訪問，表姐夫受訪說，死者只是為了要關窗戶，那是逃生梯的窗戶，她爬高不慎失足墜落。

由於關窗戶不幸殞命，為什麼要關窗戶？表姐夫說，他沒有太了解，但聽館方的人說，員工習慣看到窗戶沒關就要去關，「那邊是一個空間，可能酒客會去那邊抽煙，但是誰開（窗）的不知道，妹妹只是因為這樣，就失足滑落」

死者親友並沒有太責備錢櫃，僅悲傷說，「錢櫃公司第一時間有到醫院，他們表示願意去處理這件事，畢竟是在上班時間」。

吳姓女子昨天晚上為了要關窗戶，失足墜樓身亡，檢察官今天在板橋殯儀館相驗後，遺體發還家屬，家屬一行人神色哀戚。記者翁至成／翻攝
吳姓女子昨天晚上為了要關窗戶，失足墜樓身亡，檢察官今天在板橋殯儀館相驗後，遺體發還家屬，家屬一行人神色哀戚。記者翁至成／翻攝

墜樓 殯儀館 錢櫃

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