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離家斷聯3個月…男違規被攔查竟是失蹤人口 警苦勸重建親情

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區一名40歲林姓男子與家人相處不睦，3個月前負氣離家獨自搬到大園生活，不再與家人聯絡，父母相當擔心報警協尋，林男昨晚騎車時因違規左轉被員警攔下，發現他是通報協尋人口隨即向他開導，林男在警方的勸說之下解開心結，答應與父母聯繫修補關係。

大園警方昨晚11點多在國際路一段與中山北路口執行交通違規稽查勤務，發現一輛機車違規左轉於是上前攔查。林姓騎士配合出示證件，但就在查驗身分的過程中，警用小電腦突然發出警示音，員警還以為是男子是通緝犯，仔細一看才發現他是失蹤協尋人口。

林男無奈地向員警表示，他原本與家人同住，但是父母整天都為了生活瑣事爭吵，長期下來他實在受不了，便在3個月前獨自搬離家裡，到大園租房工作開始新的生活，從此沒再與家裡聯繫。

員警見林男表情落寞，認為他應該仍放不下親情，於是向他溫情勸說，希望他能坦誠地與父母溝通、互相理解，要珍惜與家人相處的日子。林男在員警的開導下終於解開心結，眼眶微微泛淚同意與家人恢復聯繫，後續也隨員警返回派出所撤銷協尋，林男感謝警方的熱心關懷，讓他有機會重拾失去的親情。

桃園一名林姓男子與家人相處不睦，3個月前負氣離家獨自搬到大園生活，父母報警協尋，林男昨騎車因違規左轉被員警攔下，意外發現他是通報協尋人口。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名林姓男子與家人相處不睦，3個月前負氣離家獨自搬到大園生活，父母報警協尋，林男昨騎車因違規左轉被員警攔下，意外發現他是通報協尋人口。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名林姓男子與家人相處不睦，3個月前負氣離家獨自搬到大園生活，父母報警協尋，林男昨騎車因違規左轉被員警攔下，意外發現他是通報協尋人口。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名林姓男子與家人相處不睦，3個月前負氣離家獨自搬到大園生活，父母報警協尋，林男昨騎車因違規左轉被員警攔下，意外發現他是通報協尋人口。記者周嘉茹／翻攝

失蹤 家人 父母 親情

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