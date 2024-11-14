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福美吊橋木棧道斷裂釀1死4傷 縣長翁章梁承諾加強檢視
嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧板腐朽斷裂，44名遊客昨天到阿里山遊玩，其中5名遊客不慎摔落2層樓高水泥地，釀1死4傷意外。縣長翁章梁說，昨天第一時間成立應變小組，到院協助家屬後續事宜，未來將加強檢視山區、海區及平原區的木構造設施。
翁章梁說，昨天在交通部爭取交通建設，第一時間聽到消息非常震驚，立即與消防局、文觀局、秘書長聯絡，趕回縣府成立應變小組，集中相關單位處理，文觀局長徐佩鈴、衛生局長趙紋華趕到醫院關心傷者，責成文觀局加強檢視山區、海區及平原區的木構造設施。
翁章梁也說，橋梁原本就有在做檢測，這次是橋梁外的木造觀景台坍塌，立即請新聞處發稿說明，也釐清觀景台維管單位，經查確認為中國大陸紅十字會出錢興建，後來由中華民國紅十字會轉贈給阿里山鄉公所，他第一時間打給鄉長高瑞芳，承諾會全力協助。
翁章梁強調，事後他與文觀局長徐佩鈴趕至醫院關心傷者，有4人受傷、1人不幸身亡，他感到非常遺憾難過，將提供社會局、衛生局等相關慰問金，以及負擔家屬從苗栗趕來，住宿及後續等相關費用，地方也認為福美吊橋年久失修應整修，會持續強化基礎建設。
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